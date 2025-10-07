Rezervația de urși de lângă Brașov va fi gata în 2026. Aici vor fi aduse animalele care intră în localități

Rezervația de urși care se construiește lângă Brașov, cu bani europeni, va fi gata în prima jumătate a anului viitor, conform ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care a inspectat șantierul.

Lucrările sunt în întârziere din cauza unor probleme tehnice. La fel și procesul de numărare a urșilor din țară. Pentru toate România a primit peste 40 de milioane de lei de la Uniunea Europeană.

Pe un teren de aproape 70 de hectare, aflat la poalele masivului Postăvaru, ar trebui adăpostiți 80 de urși. Sunt exemplarele problemă, care acum intră în sate, stațiuni turistice și orașe.

Corespondent Știrile ProTV: „Suntem la limita viitoarei rezervații. Aici, urșii vor fi supravegheați video permanent și hrăniți cu drone și funiculare, astfel încât să nu interacționeze cu îngrijitorii. Amenajarea e finanțată cu bani europeni, în cadrul unui proiect mai amplu, cu un buget total de peste 10 milioane de euro.”

Lucrările trebuiau finalizate până la sfârșitul anului, insă contractul cu un constructor a fost reziliat, din cauza întârzierilor.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: "Au fost identificate câteva probleme tehnice, dar o să fie finalizat cel mai probabil în prima jumătate a anului viitor."



Până atunci, autoritățile se bizuie pe rezervația de la Zărnești, o inițiativă privată, finanțată prin donații. Sanctuarul este deja supra-aglomerat.

Pe de altă parte, ministerul mediului așteaptă de doi ani și rezultatele recensământului urşilor din țară, pe baza probelor genetice.

Șerban Davidescu, directort general INCDS: „A fost un studiu pentru prima oară în lume, de acest tip. Sigur că apar impedimente pe parcurs. Îţi dai seamă la un moment dat că poate o procedură trebuie îmbunătăţită."



Raportul final va fi făcut public la sfârșitul lunii noiembrie, promite Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultura.

Studiul va oferi nu doar o cifră a efectivelor de urși, ci și informații despre localizarea lor geografică.

