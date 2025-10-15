O pădure de stejar veche de peste 300 de ani a fost rasă ilegal, în Brașov. „Sunt numai urzici, iarbă și nimic”

Ne batem joc de păduri și uităm că ele sunt aerul și echilibrul mediului în care trăim. Din păcate, unii dintre silvicultori sunt părtași la tăieri ilegale.

În cadrul campaniei Știrilor ProTV „Uscați de nepăsare”, cerem autorităților să își facă datoria și să solicite ajutorul specialiștilor, până nu este prea târziu.

Discutăm despre o situație care se repetă în multe locuri, în silvicultura românească. Ilegalități descoperite de angajați sunt ținute la sertar de șefi, din motive diverse.

De cele mai multe ori, făptașii scapă. Această realitate este cunoscută, însă puțini au curajul să vorbească și să treacă de înțelegerile din sistem.

Corespondent Știrile ProTV: „Ce ar trebui să fie aici?”

Florin Nan, inspector Garda Forestieră Brașov: „Ar trebui să fie o pădure tânără de stejar. Cel puțin 70-80% din suprafața care a fost tăiată trebuia să fie acoperită cu puieți de stejar.”

Florin Nan este inspector în Garda Forestieră Brașov. În primăvara acestui an a descoperit că în parcelă 162,12 hectare de pădure de stejar au fost rase ilegal. Acum nu mai e nimic.

Florin Nan, inspector Garda Forestieră Brașov: „Uite și tu ce e aici...”

Corespondent Știrile ProTV: „Câți ani avea asta?”

Florin Nan, inspector Garda Forestieră Brașov: „Cel puțin 300 de ani... Unde e semințișul? Sunt numai urzici, iarbă și nimic.”

Normele silvice prevăd că o pădure nu poate fi tăiată dacă semințișul nu este instalat pe o suprafață de minimum 70%.

Florin Nan, inspector Garda Forestieră Brașov: „Nu ai voie. Este o crimă să faci tăierea definitivă fără să te asiguri că pădurea e regenerată.”

În actele care justifică tăierea de aici se arată că semințiș a existat. Tăierea s-a întâmplat acum doi ani, pe când pădurea era administrată de Ocolul Arpaș. Radu Cristea îl conduce.

Radu Cristea, șef Ocol Arpaș: „Eu sunt tot mai convins că acolo a fost turma de oi care e lângă.”

Corespondent Știrile ProTV: „Le-au mâncat oile.”

Radu Cristea, șef Ocol Arpaș: „Da, da. Cu siguranță.”

Pădurea aparține primăriei Voila și a fost preluată de Ocolul Pădurile Făgărașului, condus de Ionel Lazea.

Corespondent Știrile ProTV: „Și acolo ce ar trebui să fie?”

Ionel Lazea, șef Ocol Pădurile Făgărașului: „Pădure.”

Corespondent Știrile ProTV: „Păi și pădure este?”

Ionel Lazea, șef Ocol Pădurile Făgărașului: „Da. Da.”

Am mers în teren cu o adevărată comisie. Dorin Leluțiu e pădurar aici.

Dorin Leluțiu, pădurar: „Un procent mai mic decât prevede garda.”

Corespondent Știrile ProTV: „Ce specie aveți aici?”

Dorin Leluțiu, pădurar: „Stejar.”

Corespondent Știrile ProTV: „Aici?”

Dorin Leluțiu, pădurar: „Da.”

Corespondent Știrile ProTV: „Și e?”

Dorin Leluțiu, pădurar: „Din cauza vegetației nici nu se văd. Nu se văd.”

Astfel de situații sunt multe în zonă. Inspectorul a făcut un raport pe care spune că l-a înaintat șefilor săi în data de 24 iunie. În raport se arată cine sunt vinovații și se cere trimiterea documentului către organele de anchetă penală.

Sandu Mihalte este șeful Gărzii Forestiere Brașov. L-am întrebat despre soarta raportului. Nu are habar.

Sandu Mihalte, șef Garda Forestieră Brașov: „O să verific. Da... o secundă... da.”

A rămas că o să verifice. A doua zi mi-a transmis că a găsit raportul pe biroul lui Nan, că situația este extrem de gravă și că este posibil să îi desfacă inspectorului contractul de muncă. Ne-am întâlnit în București.

Corespondent Știrile ProTV: „Care este gravitatea situației?”

Sandu Mihalte, șef Garda Forestieră Brașov: „Că n-am știut de problema din teren, motiv pentru care eu aș vrea să particip împreună cu dumneavoastră sau, eu știu, cu cine credeți dumneavoastră, pe teren, să vedem despre ce e vorba.”

Corespondent Știrile ProTV: „Dumneavoastră nu știți?”

Sandu Mihalte, șef Garda Forestieră Brașov: „Nu știu despre ce e vorba.”

Corespondent Știrile ProTV: „Odată ce ați găsit dosarul, spuneți că l-ați găsit pe biroul dumnealui. În birou v-ați dus și ați căutat?”

Sandu Mihalte, șef Garda Forestieră Brașov: „Și am găsit. Pe birou.”

Corespondent Știrile ProTV: „Și v-ați uitat în el? Care e situația în teren?”

Sandu Mihalte, șef Garda Forestieră Brașov: „Din dosarul ăla nu reiese atât de clar care e situația în teren.”

Corespondent Știrile ProTV: „Păi cum să nu reiese? Pe 12 hectare nu există semințiș.”

Sandu Mihalte, șef Garda Forestieră Brașov: „Poate că este... poate se află între cele două sezoane de vegetație.”

Inspectorul-șef al Gărzii Brașov, șeful lui Nan, Mihai Moja, și șeful ocolului silvic din Voila au fost colegi de școală.

Sandu Mihalte, șef Garda Forestieră Brașov: „Dar numai de liceu. Colegi de liceu.”

Se știu prea bine. Abia acum, după această poveste, dosarul despre neregulile din zona Voila a plecat către anchetatori.

Ce se întâmplă la Garda Forestieră Brașov e o dovadă despre cum funcționează lucrurile în sistem. Neregulile din teren sunt băgate sub preș și, de cele mai multe ori, vinovații scapă, pădurile dispar.

Corespondent Știrile ProTV: „Romsilva. Am anunțat instituția că intenționez să vin aici și să le predau stickul cu emisiunea Uscați de nepăsare. S-au sfătuit și au ajuns la concluzia că îl pot lăsa liniștit la secretariat. Cam acesta este interesul pentru dezastrul din pădure, aici.”

Emisiunea România, te iubesc – „Uscați de nepăsare” – a ajuns și la Guvern, la Cancelaria Prim-ministrului.

Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-ministrului: „O vom studia, o voi prezenta și primului ministru. Sunt convins că informațiile de aici ne vor ajuta să vedem care ar fi potențialele soluții.”

Acum autoritățile știu despre această realitate și trebuie să îi înțeleagă gravitatea. Să ia măsuri. Altfel, vor purta vina pentru dezastrul care se abate peste noi.

