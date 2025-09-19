Cum s-a descărcat pușca bărbatului care și-a ucis prietenul în mașină, în Satu Mare. A vrut să-i arate patul armei

19-09-2025 | 19:47
Scene șocante în județul Satu Mare. Un bărbat de 40 de ani a fost împușcat mortal de un prieten, într-o mașină, în parcarea unei pensiuni din localitatea Călinești Oaș.

Alexia Enescu,  Ioan Vrâncean,  Reka Bereczki

Potrivit polițiștilor, arma de vânătoare pe care cei doi o manevrau s-ar fi descărcat accidental.

Anchetatorii au deschis acum un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.

Potrivit procurorilor, cei doi prieteni se aflau joi seară într-o mașină din parcarea restaurantului din Călinești Oaș. Tragedia s-a produs în timp ce prietenul victimei, un tânăr de 29 de ani, ar fi manevrat arma.

Tyler Robinson
Tyler Robinson ar fi mărturisit online prietenilor că l-a împușcat pe Charlie Kirk înainte să se predea

Timea Puică, purtător de cuvânt IPJ Satu Mare: „S-ar fi declanșat accidental și l-ar fi împușcat pe un bărbat de 40 de ani în zona gâtului, care se afla pe bancheta din spate a autoturismului, provocându-i decesul.”

Împușcătura i-a alertat pe cei din jur, iar la scurt timp la fața locului au sosit polițiști, criminaliști și un echipaj medical. Victima a fost resuscitată minute în șir, dar nu a mai putut fi salvată. Anchetatorii au confirmat că arma nu aparținea niciunuia dintre cei doi bărbați.

Tatăl victimei: „I-ar fi întors arma să se uite la patul armei și o fi apăsat pe trăgaci și l-a împușcat.”

Reporter: Arma a cui era?

Tatăl victimei: „Arma era a unui patron de la restaurantul de la Călinești, armele băiatului meu erau acasă.”

Unchiul victimei: „Acolo, în parcare, s-ar fi întâmplat... erau prieteni toți... zicea că a vrut să-i arate patul că e crăpat și dacă îl poate face... nepotul e tâmplar... probabil arma a fost încărcată și în momentul ăla, mișcând arma, a atins...”

Experții spun că astfel de manevre sunt extrem de riscante, iar cei doi ar fi trebuit să se asigure că arma nu era încărcată.

Alexandru Cernea, director AJVPS Mureș: „Arma de vânătoare se poate descărca de obicei în condiții mecanice, dacă este atins trăgaciul. Foarte multe arme de vânătoare au trăgaciul foarte sensibil și, odată ce arma este încărcată, cu glonțul pe țeavă și nu este asigurată, se declanșează.”

Bărbatul împușcat revenise în țară după ce muncise mai multă vreme în străinătate.

Dată publicare: 19-09-2025 19:47

