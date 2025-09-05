Un bărbat suspectat că a înjunghiat un profesor de la o școală din Germania a fost împușcat chiar în timp ce era arestat

Un bărbat suspectat că a înjunghiat un profesor la o școală din orașul Essen, Germania a fost împușcat chiar în timp ce era arestat, au anunțat vineri polițiștii germani pe platforma X.

Suspectul, care este acum internat și primește îngrijiri medicale, fusese dat în urmărire după ce profesorul rănit a fost dus la spital în urma incidentului petrecut la un colegiu din Germania, relatează Reuters.

Ziarul german Bild a raportat anterior că nu este clar dacă și alte persoane au fost rănite în atac.

