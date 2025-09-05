Un bărbat suspectat că a înjunghiat un profesor de la o școală din Germania a fost împușcat chiar în timp ce era arestat

Stiri externe
05-09-2025 | 17:40
politie germania
Shutterstock

Un bărbat suspectat că a înjunghiat un profesor la o școală din orașul Essen, Germania a fost împușcat chiar în timp ce era arestat, au anunțat vineri polițiștii germani pe platforma X.

autor
Claudia Alionescu

Suspectul, care este acum internat și primește îngrijiri medicale, fusese dat în urmărire după ce profesorul rănit a fost dus la spital în urma incidentului petrecut la un colegiu din Germania, relatează Reuters

Ziarul german Bild a raportat anterior că nu este clar dacă și alte persoane au fost rănite în atac. 

Oameni de afaceri suspectați de evaziune cu mașini de lux, în arest la domiciliu. Sechestru de 10 milioane de euro

Sursa: Reuters

Etichete: atac, scoala, germania, barbat arestat, violente,

Dată publicare: 05-09-2025 17:40

