Un administrator de fond de vânătoare din Bistrița a împușcat un bărbat în picior, după ce ar fi fost amenințat de un grup

16-09-2025 | 17:39
Scene dramatice în județul Bistrița-Năsăud. Administratorul unui fond de vânătoare susține că a fost nevoit să folosească arma pentru a se apăra de mai mulți indivizi care l-ar fi amenințat. Unul dintre cei implicați a fost împușcat.

Alexandra Clej

Bărbatul în vârstă de 44 de ani este administratorul unui fond de vânătoare de pe raza localității Leșu. Acesta se afla împreună cu fiul lui în momentul în care a văzut cinci persoane în zona de pădure, cu care ar mai fi avut și în trecut conflicte.

De altfel, în momentul în care și cele cinci persoane la i-au văzut mașina, administratorul lui l-ar fi s-ar fi apropiat de el, ar fi înconjurat și chiar l-ar fi amenințat, așa că administratorul a atras speriat atunci două focuri de armă cu un pistol neletal pe care îl deținea în mod legal.

Pentru a se apăra, unul dintre membrii grupului a fost rănit la un picior și a fost transportat de urgență la spital, unde a fost operat, iar acum starea lui este stabilă. Cele cinci persoane care ar fi pornit scandalul sunt, de fapt, proprietarii unor turme de oi și nu este prima dată când ar fi fost.

Ar fi avut neînțelegeri pe subiectul fondului de vânătoare. Mai mult decât atât, administratorul susține că cele cinci persoane s-ar ocupa cu braconajul. Acum, polițiștii de la Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase fac cercetări pentru a vedea cum anume s-a petrecut incidentul.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 16-09-2025 17:29

