Echipamentele frigorifice au înregistrat brusc temperaturi neobişnuit de ridicate, care au ajuns până la 50 de grade Celsius.

Potrivit Directoratului Național de Siguranță Cibernetică, atacurile au vizat 6 magazine care aparțin unui singur lanț comercial, fără să divulge însă și numele. Totul ar fi avut loc în noaptea de 2 noiembrie, în jurul orei 1 și jumătate, dar problema a fost descoperită de angajați abia la 8 dimineața, când camerele frigorifice erau deja de câteva ore în proces de dezghețare.

Mihai Rotariu, managerul de comunicare al DNSC: „Incidentul este tratat ca un posibil atac cibernetic asupra unui tip de controlere destinate managementului echipamentelor frigorifice similare cu cele afectate anterior în deja celebrul caz aproximativ o lună în urmă din Franța. Atunci, ca și acum, incidentul a vizat sistemele industriale folosite în supermarketuri, depozite frigorifice și alte infrastructuri care necesită practic controlul permanent al temperaturii.”

Corespondent PROTV: „Hackerii nu au vizat nici magazinele, nici frigiderele, ci controlerele care le comandă: niște computere mici care pot fi accesate de la distanță. Iar hackerii ar fi căutat pe internet dispozitivele lăsate la liber. Frigiderele dintr-un supermarket sunt controlate de un singur sistem central, care reglează temperatura și programează ciclurile de dezghețare. Dezghețarea e o fază scurtă în care echipamentul se încălzește ca să topească gheața. Hackerii au pornit-o de la distanță și au lăsat-o să meargă continuu.”

În mod obișnuit, la aceste echipamente au acces de la distanță anumite firme de service angajate de comercianți să se ocupe de mentenanță.

Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Comercianților Mici și Mijlocii: „Au intrat noaptea, au blindat, ca să spun așa, interfața pe care o vedeau firmele de service. E ca într-un scenariu de film cu hoții care sparg bănci și pun în fața monitorului, în fața camerei, o imagine, o poză a culoarului respectiv, ca să poată să umble ei pe culoar fără să fie văzuți de paznic. Practic, firmele de service pe monitoare vedeau ca și cum totul ar fi perfect. Și în timpul ăsta au acționat niște butoane de degivrare.”

Într-un comunicat de presă, reprezentanții Asociației Marilor Retaileri au transmis că problema a fost rezolvată rapid, fără să ofere detalii suplimentare.

Pe parcursul zilei, specialiștii DNSC au identificat alte 13 dispozitive din aceleași categorii vizate de hackeri. După ce vor afla ce comercianți le folosesc, și acelea vor fi eliminate, din precauție, de pe internet.

Cristian Iosub, specialist în securitate cibernetică: „Microcontrolerele care sunt disponibile în lanțurile de magazine pe diverse echipamente, cum a fost în cazul nostru pe frigidere, în cele mai multe cazuri sunt vechi, nu mai acceptă update-uri de software sau acele update-uri de software vin un pic mai greu. Fiecare lanț de magazine are responsabilitatea de a-și proteja pe căi alternative accesul la aceste microcontrolere. Toate echipamentele care sunt conectate la internet ar trebui să fie cel puțin în spatele unui VPN. Dar niciodată accesibile pe internet.”

Sunt măsuri pe care și autoritățile din celelalte țări în care au avut loc atacuri cibernetice le-au recomandat comercianților.