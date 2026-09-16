Cei șase suspecți au fost reținuți și urmează să fie prezentați magistraților. Aceștia sunt acuzați de ultraj, distrugere și instigare publică.

Procurorii au demarat acțiunile pe baza probatoriului video, inclusiv a materialelor de pe rețelele de socializare. „Un bărbat în vârstă de 36 de ani din București a publicat pe TikTok un mesaj prin care instiga publicul să participe la manifestație, dar într-un mod violent. Polițiștii s-au sesizat și au constituit dosar pentru instigare publică”, a declarat Diana Călinescu, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Bărbatul în cauză este Ciprian Pamfile, membru al grupării „Lupii României” și cunoscut autorităților și pentru participarea la mitingurile de susținere a lui Călin Georgescu. Marți, acesta s-a confruntat fizic cu forțele de ordine, susțin autoritățile. Un apropiat al lui Pamfile, în vârstă de 39 de ani, a fost ridicat de polițiști în județul Bihor. În momentul reținerii, individul deținea un pistol ilegal, postând și un clip pe rețelele de socializare prin care amenința forțele de ordine ca reacție la arestarea apropiatului său. Acesta va fi adus la București pentru audieri.

Protestul de marți al oierilor a degenerat în mai multe rânduri: „Cercetările au stabilit că au fost răniți 10 jandarmi, unii necesitând îngrijiri medicale, și au fost distruse mai multe bunuri aparținând Jandarmeriei”, a explicat procurorul Diana Călinescu. Aceasta a precizat că manifestanții au folosit „țevi metalice, bâte, borduri, sticle, garduri metalice”. În total, 32 de persoane au necesitat îngrijiri medicale în urma evenimentelor, însă niciun caz nu a impus internarea.

Alături de instigatori, au fost ridicați în cursul nopții trecute cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 33 și 55 de ani, originari din Timișoara, Buzău și București, acuzați de ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.

Pe lângă cei reținuți, zeci de participanți au fost sancționați. Un bilanț provizoriu menționează că alte 41 de persoane au fost duse la secții și amendate. Alexandru Iacob, reprezentant al Jandarmeriei Române, a detaliat: „47 de persoane au fost conduse la sediile secțiilor de poliție pentru verificări și documentarea faptelor. Au fost aplicate 24 de sancțiuni în valoare totală de 46.000 de lei”.

Toate imaginile surprinse de camerele de supraveghere din Piața Victoriei sunt analizate în detaliu de procurori. Acest material probatoriu îi va ajuta să stabilească dacă și alte persoane se fac vinovate de fapte antisociale.