Conform surselor, bărbatul a fost oprit în trafic în judeţul Bihor, în timp ce se îndrepta spre casă, după ce a participat la protestul din faţa sediului Guvernului.

Poliţiştii au găsit în maşina lui un pistol, pentru care este necesară deţinerea unei autorizaţii.

El a fost săltat şi va fi adus la Bucureşti, pentru a fi audiat.

Înainte de a fi oprit în trafic, bărbatul a postat pe TikTok un mesaj cu pseudonimul "Regele Scorpionilor", în care ameninţă forţele de ordine.

Individul face parte din grupul de instigatori condus de Ciprian Pamfile, grup care a deturnat marţi protestul ciobanilor din Piaţa Victoriei şi a atacat forţele de ordine.

Până în prezent, autorităţile au reţinut cinci bărbaţi care au luat parte la violenţele de la protest, printre aceştia fiind şi Ciprian Pamfile, un susţinător al lui Călin Georgescu.

Un alt protestatar a fost prins marţi cu un cuţit, reţinut pentru 24 de ore, după care procurorii l-au lăsat în libertate.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cercetările efectuate până la acest moment au stabilit că la protestul de marţi au fost răniţi 10 jandarmi, unii dintre aceştia având nevoie de îngrijiri medicale, şi au fost distruse mai multe bunuri: o autospecială a Jandarmeriei, gardurile de siguranţă, precum şi bunuri aparţinând Societăţii de Transport Bucureşti.