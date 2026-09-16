Planul României este analizat la Bruxelles, iar vineri este așteptată o primă decizie. În paralel, ministerul pregătește o schemă de sprijin pentru finanțarea luptei contra bolilor la animale.

România încearcă să deblocheze exporturile de oi și capre, suspendate din această vară și blocate până la sfârșitul anului. Țara noastră a trimis la Bruxelles un plan de acțiune și așteaptă un răspuns la sfârșitul acestei săptămâni. Dar aprobarea acestui plan nu înseamnă reluarea imediată a exporturilor, ci deschiderea unei proceduri de modificare a legislației europene, care poate dura câteva luni.

În paralel, România a încheiat șase acorduri care permit exporturile în condiții de vaccinare, în țări din Orient și Africa. Iar pentru fermierii afectați, Ministerul Agriculturii pregătește de săptămâna viitoare, o schemă prin care statul să acopere 90% din costurile pentru protejarea animalelor de boli.

Tot luna aceasta sunt așteptate primele vaccinuri primite prin Comisia Europeană, pentru fermierii din Constanța și Tulcea.

Fermierii care au protestat cer însă reluarea urgentă a exporturilor și soluții care să le permită să concureze în condiții egale cu producătorii din celelalte state europene.

Continuarea protestelor depinde, spun ei, de eficacitatea măsurilor care vor fi luate.