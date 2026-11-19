Mai exact, Usatîi a propus negocierea unui mecanism bilateral cu România, care să prevadă schimbul operativ de informaţii radar, avertizarea timpurie şi proceduri clare prin care aviaţia română să poată intercepta şi, dacă este necesar, neutraliza dronele care pătrund neautorizat în spaţiul aerian moldovenesc, potrivit Agerpres.

Preşedintele parlamentului moldovean a declarat că susţine colaborarea atât cu România, cât şi cu Ucraina, menţionând că cele două state dispun de capacităţi şi tehnologii care ar putea contribui la protejarea spaţiului aerian al Republicii Moldova.

România are capacităţi tehnice superioare de monitorizare şi interceptare, inclusiv datorită statutului de membru NATO, în timp ce Ucraina a dezvoltat soluţii tehnologice mai accesibile pentru interceptarea dronelor şi rachetelor de croazieră, a afirmat Grosu, liderul formaţiunii pro-europene Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS).

„Eu sunt pentru astfel de discuţii”, a declarat Igor Grosu, precizând că între autorităţile Republicii Moldova şi cele din Ucraina au existat în permanenţă contacte privind schimbul de informaţii referitoare la survolarea neautorizată a spaţiului aerian.

Oficialul a menţionat că urmează să se informeze despre nivelul actual al discuţiilor cu cele două state.

Prezentându-şi propunerea, Usatîi a subliniat că o eventuală intervenţie ar trebui să aibă loc la solicitarea şi cu autorizarea Republicii Moldova, iar limitele acesteia, responsabilităţile şi măsurile de protecţie a populaţiei să fie stabilite printr-un acord transparent şi în conformitate cu legea.

El a mai cerut autorităţilor să iniţieze negocieri directe, inclusiv cu Federaţia Rusă, pentru a obţine oprirea încălcărilor spaţiului aerian.

Totodată, acesta a solicitat Guvernului să înceapă discuţiile cu România şi să prezinte Parlamentului cadrul juridic şi condiţiile unui eventual acord.

Sunt necesare niște măsuri de protejare a spațiului aerian

Renato Usatîi a subliniat că dezvoltarea propriilor capacităţi de apărare şi producerea de drone în Republica Moldova sunt necesare, însă acestea nu pot înlocui măsurile urgente de protejare a spaţiului aerian.

În după-amiaza zilei de 17 noiembrie, şapte drone au survolat neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova.

Conform autorităţilor, şase dintre acestea au avut impact la sol în apropierea localităţilor Cheltuitori, Pohorniceni, Pohrebeni, Cuhureştii de Sus, Băxani şi Naslavcea.

De la începutul lunii noiembrie au fost înregistrate 14 incidente de survolare neautorizată a spaţiului aerian, iar de la începutul anului 2026 numărul acestora a depăşit 80.

Începând cu anul 2022, autorităţile au consemnat 118 asemenea incidente.

În legătură cu încălcarea repetată a spaţiului aerian, Ministerul de Externe moldovean i-a înmânat joi ambasadorului agreat al Federaţiei Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, o notă de protest.

Conform paginii sale de internet, Partidul Nostru este o formaţiune politică parlamentară de opoziţie, reprezentată în Parlamentul Republicii Moldova printr-o fracţiune formată din 6 deputaţi.

Partidul este condus de Renato Usatîi şi promovează o viziune pro-moldovenească, bazată pe apărarea interesului naţional, dezvoltarea economică şi creşterea nivelului de trai al cetăţenilor