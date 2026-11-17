„Din raţiuni de securitate, autorităţile au închis întreg spaţiul aerian al Republicii Moldova”, a declarat Ministerul Apărării într-un comunicat, confirmând declaraţiile Centrului Operaţiunilor Aeriene al armatei.

Autorităţile au îndemnat locuitorii să nu se apropie de obiecte zburătoare suspecte sau resturi de dronă, să nu le atingă şi să nu le mişte, întrucât ar putea conţine 'elemente explozive'.

Poliţia a declarat pe Facebook că a primit mai multe telefoane de la locuitori din Chişinău şi din împrejurimi, care semnalau că au fost auzite explozii.

Și o dronă de tip Geran-2 a fost detectată

Potrivit Ministerului Apărării, primul aparat de zbor, de tip Geran-2, a pătruns în spaţiul aerian al Republicii Moldova la ora 15:49, venind din direcţia localităţii Grebenichi, regiunea Odesa, Ucraina, şi deplasându-se spre Tiraspol. Ulterior, drona a ieşit din spaţiul aerian naţional în direcţia localităţii Slavianoserbka, din aceeaşi regiune, a precizat News.ro.

La ora 16:02, acelaşi aparat a survolat repetat teritoriul Republicii Moldova, venind din direcţia localităţii Velîkoploske, regiunea Odesa, şi îndreptându-se spre localitatea Mălăieşti, raionul Criuleni.

Ulterior, scrie newsmaker.md, o dronă de tip Shahed a fost semnalată deplasându-se dinspre sud spre sectorul Botanica al municipiului Chişinău.

În acest context, la ora 16:27, autorităţile au restricţionat întregul spaţiu aerian al Republicii Moldova, din motive de securitate.

Ce a declarat Maia Sandu

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a denunţat 'cinismul fără margini al liderilor de la Moscova', acuzând Rusia că se pretinde preocupată de soarta Moldovei în propaganda sa, în timp ce îi pune în pericol securitatea.

„Încă nu dispunem de capacităţi de apărare necesare pentru a ne proteja de dronele care ne ameninţă securitatea. Tocmai din acest motiv vom continua să condamnăm acest război inuman şi vom cere sancţiuni împotriva Rusiei până când va fi constrânsă să îl oprească”, a adăugat ea.

Republica Moldova a semnalat în repetate rânduri căderea de resturi de la drone ruseşti pe teritoriul său. Până la sfârşitul lunii septembrie, a consemnat în total 81 de încălcări ale teritoriului 'care au implicat rachete şi drone de fabricaţie rusă sau iraniană', inclusiv 44 în acest an.