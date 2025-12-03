Cum ar fi ajutat o avocată din Cluj membrii unei rețele de trafic de droguri. O parte din marfă a ajuns și în închisori

O avocată din Cluj, specializată în drept penal, este cercetată de procurorii DIICOT pentru că i-ar fi ajutat pe membrii unei rețele de trafic de droguri.

Potrivit anchetatorilor, femeia, care făcea chiar ea parte din grupare, le-a furnizat mai multor indivizi – care introduceau substanțele interzise în penitenciare – date și informații pe care le obținea din dosarele penale în care era angajată. După un maraton de percheziții în Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș, mai mulți suspecți sunt audiați și acum de către procurorii DIICOT.

Din luna august, cinci indivizi au adus în țară droguri de mare risc din Spania, Italia și Olanda pe care le-au distribuit în județul Cluj, dar și în alte regiuni apropiate.

O parte din marfă a ajuns și în închisori, la deținuții dependenți. Potrivit DIICOT, activitatea traficanților a fost sprijinită de o avocată, a cărei identitate nu a fost făcută publică.

Aceasta le furniza membrilor grupării date și informații pe care le obținea de la clienți sau din dosarele penale în care era angajată. De asemenea, ea era veriga de legătură între traficanți și deținuți.

Avocată implicată într-o rețea de trafic de droguri

„Activitatea infracțională a fost sprijinită de o făptuitoare, care, în virtutea profesiei exercitate (avocat), le-a furnizat suspecților, în mod repetat, date și informații pe care le obținea de la clienți sau din dosarele penale în care era angajată. De asemenea, aceasta a intermediat legătura suspecților cu deținuții." - se arată într-un comunicat al DIICOT.

Corespondent Știrile PRO TV: „Procurorii mai spun că avocata i-ar fi ajutat pe unii dintre membrii grupării, care erau condamnați în alte dosare, să obțină pedepse mai mici. Practic, ar fi pus la cale un plan prin care se foloseau de alte persoane pe care le-ar fi plătit să-și asume fapte pe care nu le-au comis, pentru ca ei să facă denunțuri false."

Antoniu Bud, avocat: „Dacă o persoană denunță săvârșirea unei infracțiuni, aceasta beneficiază de o pedeapsă redusă la jumătate. Cel mai probabil, încercau să influențeze persoanele în asumarea infracțiunilor contra unor sume de bani."

Avocata suspectă este specializată în drept penal. Reprezentanții Baroului Cluj au confirmat că una dintre colege este vizată de o anchetă, fără a oferi mai multe informații.

Poziția Baroului Cluj

„Baroul Cluj a luat act de informațiile apărute recent în spațiul public privind desfășurarea unei anchete DIICOT în care ar fi vizată o persoană având calitatea de avocat. Baroul reamintește că, potrivit Constituției și legislației în vigoare, orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție și de garanțiile procesuale prevăzute de lege. Baroul Cluj nu comentează cauzele aflate în investigare." - a transmis Baroul Cluj.

Gruparea s-ar fi extins până în Italia, unde, în paralel cu descinderile din România, au avut loc percheziții la mai mulți suspecți.

Și în București, doi polițiști de la penitenciarul Jilava au fost reținuți de procurorii DIICOT, alături de alți doi suspecți, pentru trafic de droguri de risc.

Corespondent Știrile PRO TV: „Anchetatorii spun că, în iulie anul trecut, cei doi agenți de poliție au cumpărat în mod repetat droguri de risc pe care le-au introdus apoi în Închisoarea Jilava ca să fie vândute către deținuți. Timp de patru luni i-au alimentat pe consumatori cu droguri și nu numai."

Pe lângă stupefiante, agenții sunt acuzați că au introdus ilegal, în penitenciar, și telefoane mobile.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













