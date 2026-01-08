Norocul femeii căzute cu mașina în Jiu, înainte ca doi polițiști să o scoată din apa înghețată

S-au scurs clipe dramatice în Gorj. O şoferiţă de 55 de ani a căzut cu tot cu maşină în râul Jiu. Ca să o salveze, doi poliţişti au intrat în apa rece ca gheaţa.

Într-o operațiune contra-cronometru, agenții au reuşit să o aducă la mal pe femeia care intrase deja în hipotermie.

Atenţie, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoţional.

Un trecător a observat în apă luminile farurilor şi a sunat la 112. Maşina plonjase de la înălţimea de 8 metri. Cel mai apropiat echipaj de intervenţie a fost unul de poliţie. Cei doi agenţi au intrat în apă fără ezitare.

Andrei Ciobanu, polițist salvator: „Curenții erau foarte puternici. Atât eu cât și colegul am înaintat cu pași mici, dar siguri, spre mașină, am deschis portiera din dreaptă față la pasager, de abia o țineam"

Andrei Ciobanu, polițist salvator: „Erau foarte multe articole vestimentare pe scaunul din dreapta șoferului, de la pasager. Am observat cu greu o persoană, am înaintat spre aceasta, pe capota mașinii, am scos-o afară din apă."

Marian Stroe, polițist salvator: „Am verificat în continuare conținutul mașinii, să vedem dacă mai e vreo persoană, nu mai era nimeni, după care am scos-o la mal și ne-au sprijinit pompierii."

Poliţiştii s-au sprijinit unul pe altul, ca să nu fie luaţi de apă. Când au ajuns la mal, victima intrase deja în şoc hipotermic. A fost preluată de un echipaj de salvare, care a dus-o la spital.

Mihaela Țicleanu, purtător de cuvânt SJU Târgu Jiu: „A fost adusă în stare foarte gravă. A primit ajutorul medical, fiind preluată de medicii de la Terapie Intensivă, unde a și rămas internată."

Cei doi poliţişti, de 34 şi 39 de ani, nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Andrei Ciobanu, polițist salvator: „Nu mai ții cont de nimic, nu vezi stânga-dreapta, acționezi pur și simplu pentru a salva o viață, viața e prioritară."

Marian Stroe, polițist salvator: „Noi suntem angajați pe bază de jurământ, și în jurământ scrie chiar cu prețul vieții."

O anchetă va stabili dacă mașina a ajuns în râu printr-un accident sau a fost un gest premeditat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













