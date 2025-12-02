Câinii-eroi ai Vămilor: blănoșii care găsesc droguri, arme și milioane ascunse în cele mai improbabile locuri

I-ați văzut la parada de 1 Decembrie, dar şi în misiuni de control, în vămi ori la festivaluri.

Sunt câini antrenați să găsească în cele mai ascunse locuri de la substanțe interzise, mărfuri de contrabandă şi până la explozibili.

Și nu de puține ori au ajutat la realizarea de capturi impresionante - tone de tutun, sute de pistoale și teancuri de valută.

Cu toții trec printr-un program de pregătire lângă București, unde puii curioși se transformă în agenți speciali.

Acestor blănoși nu trebuie să le scape nimic când sunt în misiune. Și au încredere în echipamentul lor nativ - cel mai avansat detector de mirosuri.

Taz, un ciobănesc belgian, este pregătit să locaizeze explozibili - asta înseamnă să depisteze orice urmă de trotil, de exemplu, în cele mai neașteptate cotloane ale unei mașini.

Nici Cora, de aceeași rasă, nu se lasă mai prejos. Într-o sesiune de pregătire tocmai a găsit droguri ascunse sub o masă.

Iar Kaya nu se dă în lături la un salt pe perete. A doborât un tablou și a găsit în spatele lui substanțe interzise. Are deja în palmares o captură importantă - 106 kilograme de ecstasy și peste 3 kilograme de ciuperci halucinogene. Plus sute de mii de euro.

Fratele ei, Kay, se poate lăuda că a contribuit la găsirea a aproape 6 tone de tutun într-o navă din portul Constanța!

Colegul Tor a bătut și un record: pe lângă 600 de kilograme de tutun și țigarete, a descoperit și 131 de pistoale, ascunse într-un tir.

Sunt doar câțiva dintre câinii antrenați în Centrul de Instruire Echipe Canine ale Autorității Vamale, din apropiere de București.

Alexandru-Nicolin Ioniță, șef serviciu coordonare echipe canine: ”Capacitatea Centrului e până la 35 de echipe canine, formăm până la 15-20 de câini. Stagiul inițial de formare are o durată de 10-12 săptămâni și cel de perfecționare 4-5 săptămâni”.

Alți câini sunt pregătiți să intervină în situații de forță - de pildă, pentru însoțire și escortă, în penitenciare.

Nu sunt puțini cei care și-au făcut un renume și în online - de exemplu, Lucky este vedetă pe TikTok.

Iar pe un labrador blond l-ați văzut deja la parada de 1 Decembrie, defilând mândru cu tricolorul la gât.

Cățeii cu miros fin sunt căutați de la vârste mici, și testați.

Pe perioada pregătirii, câinii sunt cazați în aceste padocuri pe care le vedeți aici, unde au parte de tot confortul termic - asta înseamnă iarna, un sistem de încălzire pe bază de lămpi cu infraroșu, iar vara un sistem de climatizare. Spațiile sunt împărțite în două: o zonă de relaxare și o alta pentru odihnă.

Dacă trec probele, cățeii ajung să formeze echipă - pe viață - cu conductorii lor. Sunt oamenii alături de care stau la muncă și acasă. Iar la pensie, după minimum 5 ani de serviciu, rămân tot cu ei.



