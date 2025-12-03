Percheziții de amploare la o rețea de traficanţi care introducea droguri în penitenciare. O avocată, vizată

Poliţiştii şi procurorii fac, miercuri, 33 de percheziţii în judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Mureş, inclusiv în două penitenciare, într-un dosar care vizează trafic internaţional de droguri şi alte infracţiuni.

Simultan au loc trei descinderi în Italia.

Gruparea ar fi introdus droguri în ţară din străinătate şi facilita introducerea lor în penitenciare.

De asemenea, urmărea să obţină pedepse reduse pentru persoane cercetate în dosare de trafic de droguri, formulând denunţuri false. În dosar este vizată şi o avocată.

”Astăzi, 3 decembrie, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj –Napoca, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj, au pus în aplicare 33 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Cluj, Bistriţa –Năsăud şi Mureş, inclusiv în două unităţi de penitenciar, într-o cauză având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de trafic internaţional de droguri de risc şi mare risc, trafic de droguri de risc şi mare risc, efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, spălare a banilor, constituirea unui grup infracţional organizat, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi favorizarea făptuitorului”, anunţă, miercuri, IGPR şi DIICOT.

Simultan, în baza unui ordin european de anchetă, autorităţile judiciare italiene efectuează trei percheziţii domiciliare.

”Din probatoriul administrat a reieşit că, în perioada ianuarie 2024 – decembrie 2025, mai multe persoane ar fi procurat, trimis, transportat, manipulat, deţinut şi vândut droguri de risc, mare risc şi produse psihoactive în localităţi din judeţul Cluj, dar şi în judeţele limitrofe. Cercetările efectuate au stabilit şi faptul că, în acelaşi interval de timp, o parte dintre persoanele cercetate ar fi introdus în mai multe unităţi de penitenciar diferite cantităţi de substanţe interzise, destinate comercializării către consumatori aflaţi în detenţie”, anunţă anchetatorii.

Activitatea infracţională a fost sprijinită de o avocată care le-ar fi furnizat persoanelor cercetate, în mod repetat, date şi informaţii pe care le-ar fi obţinut de la clienţi sau din dosarele penale în care era angajată, mai spun anchetatorii.

”De asemenea, aceasta ar fi intermediat legătura persoanelor cercetate cu deţinuţii”, au mai transmis sursele citate.

Probele administrate au mai relevat faptul că, în perioada august – decembrie 2025, cinci persoane cercetate ar fi introdus, fără drept, în ţară, în special din Italia, Spania şi Olanda, droguri de risc şi mare risc.

”Pentru disimularea originii sumelor de bani obţinute din comercializarea de substanţe interzise, acestea ar fi achiziţionat bunuri mobile pe numele unor apropiaţi. În acelaşi scop, prin încheierea de contracte de lucrări fictive ar fi introdus sume cu provenienţă ilicită în circuitul financiar al unor societăţi comerciale”, mai arată IGPR şi DIICOT.

Potrivit anchetatorilor, actele de urmărire penală au reliefat că, în luna septembrie 2024, patru dintre acestea ar fi constituit un grup infracţional organizat, la care ulterior ar fi aderat alte cinci persoane.

”Gruparea ar fi acţionat cu scopul obţinerii unor pedepse reduse pentru persoane cercetate sau trimise în judecată pentru trafic de droguri de risc şi mare risc, precum şi pentru efectuarea fără drept de operaţiuni cu produse psihoactive. Pentru atingerea acestui scop, membrii grupului ar fi indus în eroare organele judiciare şi ar fi comis fapte de favorizarea făptuitorului şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor”, arată procurorii.

Potrivit acestora, femeia avocat ar fi coordonat alte două persoane, care ar fi avut roluri constând în întocmirea şi formularea unor denunţuri, recrutarea şi cazarea persoanelor care ar fi fost determinate să săvârşească infracţiuni la regimul armelor şi muniţiilor, pregătirea acestora şi punerea la dispoziţie a armelor.

”Astfel, în două situaţii, una dintre persoanele cercetate ar fi formulat denunţuri nereale privind vânzarea ilegală a unor pistoale după ce, anterior, membrii grupării ar fi recrutat persoane dispuse ca, în schimbul unor sume de bani, să îşi asume în mod fictiv deţinerea şi vânzarea armelor de foc”, mai arată sursele citate.

Audierile se desfăşoară la sediul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj.

Acţiunea, realizată cu suportul Europol, beneficiază de sprijinul poliţiştilor Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Târgu Mureş, Oradea, Alba Iulia şi Braşov, luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale Bistriţa – Năsăud, jandarmilor grupărilor mobile de jandarmi Cluj –Napoca şi Braşov, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bistriţa Năsăud şi al unui echipaj canin din cadrul Direcţiei Regionale Vamale Cluj.

