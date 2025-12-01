Armata din Mexic l-a ucis pe un important traficant de droguri căutat de SUA pentru „diverse crime”

01-12-2025 | 09:05
Armată Mexic
Getty Images

Guvernul mexican a anunţat că armata a ucis un bărbat acuzat de trafic de fentanil şi cocaină, a cărui extrădare era solicitată de Statele Unite.

Claudia Alionescu

Pedro Inzunza Coronel a fost ucis în timpul unei operaţiuni militare antidrog în statul Sinaloa, a scris pe X ministrul mexican al Securităţii, Omar Garcia Harfuch, potrivit AFP.

Potrivit Washingtonului, el era, alături de tatăl său, unul dintre capii unei facţiuni a teribilului cartel din Sinaloa, Organizaţia Beltran Leyva.

În luna mai, justiţia americană a calificat acest grup ca fiind „posibil cea mai mare reţea cunoscută de producţie de fentanil din lume”.

Bărbatul, cunoscut sub numele de „Pichon”, era vizat de o cerere de extrădare din partea unui tribunal californian, a adăugat Garcia. Acuzându-l pe Pedro Inzunza Coronel de „omucideri, răpiri, tortură şi recuperarea violentă a datoriilor pentru traficul de droguri”, ambasadorul american la Mexico, Ronald Jonhson, a precizat că „Pichon” era căutat şi în Statele Unite pentru „diverse crime”.

Nicolas Maduro
SUA sunt în război cu traficanții de droguri sudamericani. Casa Albă îl acuză pe Maduro că este șeful unui cartel

Preşedintele american Donald Trump a exercitat presiuni asupra Mexicului pentru a face mai mult în lupta împotriva traficului de droguri, sub ameninţarea aplicării de taxe vamale asupra produselor sale.


 

Daniel Rădulescu, sculptorul român care „îmblânzește” oțelul. Lucrările lui de zeci de mii de euro au ajuns pe 4 continente

Sursa: News.ro

