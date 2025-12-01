Armata din Mexic l-a ucis pe un important traficant de droguri căutat de SUA pentru „diverse crime”

Guvernul mexican a anunţat că armata a ucis un bărbat acuzat de trafic de fentanil şi cocaină, a cărui extrădare era solicitată de Statele Unite.

Pedro Inzunza Coronel a fost ucis în timpul unei operaţiuni militare antidrog în statul Sinaloa, a scris pe X ministrul mexican al Securităţii, Omar Garcia Harfuch, potrivit AFP.

Potrivit Washingtonului, el era, alături de tatăl său, unul dintre capii unei facţiuni a teribilului cartel din Sinaloa, Organizaţia Beltran Leyva.

În luna mai, justiţia americană a calificat acest grup ca fiind „posibil cea mai mare reţea cunoscută de producţie de fentanil din lume”.

Bărbatul, cunoscut sub numele de „Pichon”, era vizat de o cerere de extrădare din partea unui tribunal californian, a adăugat Garcia. Acuzându-l pe Pedro Inzunza Coronel de „omucideri, răpiri, tortură şi recuperarea violentă a datoriilor pentru traficul de droguri”, ambasadorul american la Mexico, Ronald Jonhson, a precizat că „Pichon” era căutat şi în Statele Unite pentru „diverse crime”.

Preşedintele american Donald Trump a exercitat presiuni asupra Mexicului pentru a face mai mult în lupta împotriva traficului de droguri, sub ameninţarea aplicării de taxe vamale asupra produselor sale.





