Acesta ar fi folosit un sistem de comunicare la distanță, format dintr-un dispozitiv Wi-Fi, o cameră video de mici dimensiuni, un emițător și o microcască.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Română, candidatul ar fi filmat subiectele de examen și le-ar fi transmis unei persoane aflate la distanță. Aceasta îi comunica răspunsurile prin intermediul căștii ascunse.

Complicele este căutat de poliție

Tentativa de fraudă a fost descoperită de comisia de examinare. În urma cercetărilor, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.

Ancheta continuă pentru identificarea persoanei care i-ar fi transmis candidatului răspunsurile și pentru stabilirea întregii activități infracționale. Cercetările se desfășoară sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina.

Poliția Română transmite că integritatea este o condiție esențială atât la admiterea în instituție, cât și pe parcursul carierei și avertizează că tentativele de fraudare a examenelor vor fi sancționate.