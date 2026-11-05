Pe de altă parte, un lider marcant al democraților îl avertizează pe președinte: De acum, Congresul va sta cu ochii pe administrația care a scăpat de sub control.

Corespondent Știrile ProTV: „Valul albastru, tsunami, blunami, cutremur, catastrofă, cam în acest fel este caracterizat eșecul de proporții al republicanilor în aceste alegeri. Sunt unele dintre cele mai slabe rezultate din istorie pentru partidul președintelui Donald Trump, spun comentatorii americani, care subliniază victorii democrate în state considerate fiefuri republicane de zeci de ani. Rezultatele nu sunt încă definitive peste tot. De pildă, mandatele de senator nu au fost încă atribuite în Alaska și Mississippi, unde numărătoarea nu s-a terminat, iar lupta este foarte strânsă. La nici 24 de ore după această înfrângere, Donald Trump a avut o apariție surprinzătoare. În loc să vorbească despre dezastrul electoral, el le-a prezentat jurnaliștilor proiectul sălii de bal pe care o construiește la Casa Albă.”

Cum se anunță ultimii doi ani din mandatul lui Donald Trump, în noua configurație politică?

Corespondent Știrile ProTV: „Cel puțin în acest moment, la nivel declarativ, pare că va fi război. Democrații au anunțat deja că, imediat ce vor prelua puterea în cele două camere ale Congresului, vor lansa o serie de investigații asupra președintelui, familiei acestuia și prietenilor lui miliardari, pe care îi acuză de corupție. Trump a fost mai reținut și a spus că va negocia cu democrații, dar și că își va exercita dreptul de veto dacă va fi nevoie. Cert este că această reașezare politică a dat, de fapt, startul competiției electorale pentru alegerile prezidențiale din 2028. Iar ambele partide au acum o problemă de succesiune: republicanii trebuie să decidă cât de mult rămân partidul lui Trump, iar democrații trebuie să hotărască cine poate transforma victoria de acum într-o candidatură credibilă la Casa Albă.”

Liderul minorității din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries: „Nu a fost pur și simplu un val albastru, ci un adevărat tsunami american. Zilele în care Camera Reprezentanților funcționa ca o filială aflată în totalitate sub controlul administrației Trump au luat sfârșit.”

Liderul minorității din Senat, Chuck Schumer: „Vom depune eforturi susținute pentru a reduce costurile, cu sau fără președinte. Punct.”

Hakeem Jeffries, favorit pentru funcția de președinte al Camerei Reprezentanților, acuză „Cartelul Trump”, cum îl numește el, de „corupție masivă” și adaugă: „Îi vom trage la răspundere pe escroci.” Comisiile conduse de democrați pregătesc investigații ample care ar putea viza familia președintelui, membrii cabinetului și legăturile lor de afaceri. Robert Garcia, congresmanul democrat din California care urmează să preia conducerea Comisiei pentru Supraveghere, a transmis un mesaj scurt administrației Trump: „Angajați-vă avocați!”

Trump, însă, nu își face probleme că el ar putea fi pus sub acuzare.

Donald Trump, președintele SUA: „Categoric, nici vorbă. Cred că ar distruge Partidul Democrat dacă ar face asta. Pentru ce să declanșeze procedura de destituire? Pentru că avem o țară care are succes? Țara noastră este acum mai prosperă decât în orice alt moment al istoriei sale. Probabil că mă voi înțelege cu democrații, atât timp cât ei nu vor încerca să distrugă totul.”

În prima sa apariție publică după înfrângerea istorică a republicanilor, Trump a sărbătorit avansul luat de proiectul său... de suflet, sala de bal de la Casa Albă și buncărul subteran situat „la cinci etaje sub” clădire, potrivit președintelui american.

Reporter: „Vicepreședintele Vance a spus că motivul pentru care republicanii au pierdut alegerile de aseară a fost războiul din Iran.”

Donald Trump, președintele SUA: „Cred că este în mare parte adevărat, deoarece acest lucru a dus la o ușoară creștere a prețului benzinei pe termen scurt. Probabil că acesta este motivul. Dar, în același timp, dacă ar trebui să o iau de la capăt, aș face-o din nou, pentru că, pe termen lung, aceasta este singura soluție. Nu poți permite Iranului să dețină o armă nucleară. Altfel, tot ceea ce vedeți aici ar putea, într-o zi, să nu mai existe. Și este posibil ca această clădire să fie singura care va mai rămâne.”

Anterior, într-o lungă postare pe X, cu cuvinte atent alese, JD Vance a afirmat: Toată lumea știe că războiul din Iran a fost cauza înfrângerii Partidului Republican. Presa interpretează mesajul ca pe o distanțare a vicepreședintelui Vance de președintele Trump. Asta înaintea unei potențiale candidaturi a lui JD Vance la Casa Albă, în 2028.

Mark Stone, Sky News: „Să ne amintim că au existat numeroase speculații privind posibilitatea ca Trump să atace din nou Iranul după alegerile de la jumătatea mandatului. Având în vedere poziția atât de explicită exprimată de vicepreședintele său, cred că îi va fi mult mai greu lui Trump să revină la un război total împotriva Iranului, dar rămâne de văzut.”

Pe de altă parte, presa americană scrie că Trump ar căuta un țap ispășitor, iar primul vizat ar fi Pete Hegseth, secretarul Apărării, unul dintre susținătorii războiului în Iran. Trump nu confirmă.

Reporter: „Luați în calcul înlocuirea secretarului Hegseth?”

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Nu. Cred că își face treaba foarte bine.”

Între timp, prețurile globale ale petrolului au scăzut la cel mai redus nivel din ultimele două luni, în timp ce bursele de valori au încheiat ședințele pe creștere, în urma victoriei democraților.