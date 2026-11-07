Trei angajate ale unei firme de transport rutier interjudeţean din Bacău sunt acuzate că au fraudat statul cu aproape zece milioane de lei prin decontări ilegale ale unor taloane speicale pentru pensionari acordate cu reducere de 50%.

Potrivit anchetatorilor, angajatele ar fi decontat ilegal mai bine de trei ani, de la Ministerul Transporturilor, peste 157.000 de tichete contrafăcute, pe care le-au falsificat folosind echipamente de imprimare laser şi inkjet pe suport de hârtie neconform şi fără elemente de siguranţă. În acest caz au fot făcute şapte percheziţii la locuinţele suspectelor şi la sediul societăţii administrate de una dintre ele.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău informează că în 4 noiembrie procurori din cadrul unităţii şi poliţişti au făcut şapte percheziţii domiciliară la sediul social şi la punctele de lucru ale unei societăţi comerciale de transport rutier de călători, precum şi la locuinţele unor angajate cercetate într-un dosar penal de obţinere ilegală de fonduri cu consecinţe deosebit de grave, fals material în înscrisuri oficiale şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate în formă continuată, sub forma autoratului, respectiv a complicităţii.

„În esenţă, din probatoriul administrat până la acest moment procesual rezultă suspiciunea rezonabilă că în perioada iulie 2022 – ianuarie 2026 (...), o societate comercială de transport rutier interjudeţean de persoane (inculpată persoană juridică M.T. S.R.L.), în realizarea obiectului de activitate, prin asociatul unic şi administratorul statutar, inculpata B.A.E., a iniţiat, coordonat şi pus în aplicare, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, un mecanism fraudulos de eludare a dispoziţiilor Legii nr. 147/2000 si ale H.G. nr. 2403/2004 privind acordarea reducerilor de 50% la transportul rutier interjudeţean pentru pensionari”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, în numele şi în interesul firmei, femeia a contrăcut - direct sau prin interpuşi, folosind echipamente de imprimare laser şi inkjet pe suport de hârtie neconform, lipsit de elemente de siguranţă, urmată de completarea olografă în serie a unor date de călătorie şi CNP-uri fictive sau neeligibile - un număr de 157.580 de cupoane-talon detaşabile pentru călătoria pensionarilor cu reducere de 50%, tichete asimilate înscrisurilor oficiale emise sub autoritatea Casei Naţionale de Pensii Publice.

”Pe baza acestor tichete contrafăcute, în perioada august 2022 – ianuarie 2026, inculpata persoană juridică şi administratorul B.A.E. (în calitate de autori) au falsificat cu prilejul întocmirii, prin atestarea unor curse rutiere şi sume nereale, şi au folosit un număr total de 3.010 înscrisuri sub semnătură privată (41 de adrese oficiale de înaintare, 41 de situaţii centralizatoare lunare şi 2.928 de borderouri lunare justificative la care au fost ataşate cele 157.580 de cupoane contrafăcute)”, afirmă anchetatorii.

Aceştia menţionează că la funcţionarea acestui „mecanism” ar fi fost complice o fostă casieră şi colaboratoare a firmei, alături de o femeie angajată formal pe postul de contabil până la 31 octombrie 2024, cu atribuţii operative şi de evidenţă primară în autogară şi de o altă femeie expert-contabil extern, care asigura evidenţa contabilă a transportatorului prin intermediul unei societăţi de profil.

Fosta casieră a firmei ar fi preluat periodic calupurile de cupoane necompletate şi netăiate, furnizate de administratoarea societăţii, precum şi cupoanele colectate de la şoferi şi sortate de contabilă, le-ar fi completat olograf în serie la domiciliul său, le-ar fi decupat şi tehnoredactat cele 2.928 de borderouri justificative şi cele 41 de situaţii centralizatoare lunare, pe care le-a pus la dispoziţia conducerii societăţii contra unor sume de bani, arată anchetatorii.

Contabila angajată pe post în mod formal, „acţionând cu intenţie indirectă, atât pe durata raporturilor de muncă, cât şi ulterior încetării acestora”, ar fi gestionat şi organizat pe trasee cupoanele-talon, a imprimat documentaţii de decontare, a predat lunar adresele de înaintare către contabilitate şi a întocmit/semnat ori a acceptat folosirea numelui şi semnăturii sale la rubrica „Întocmit” pe cele 41 de situaţii centralizatoare şi 2.928 de borderouri, precum şi menţionarea sa nominală în cele 41 de adrese de înaintare, deşi ştia că datele unt false şi că această condiţie formală era indispensabilă aprobării plăţilor.

Potrivit anchetatorilor, cealaltă femeie, expert c-ntabil extern, „acţionând cu intenţie indirectă”, „a asumat ori a acceptat folosirea numelui, a calităţii şi a semnăturii sale la rubrica „Director economic” pe toate cele 3.010 înscrisuri sub semnătură privată (41 de adrese de înaintare, 41 de situaţii centralizatoare şi 2.928 de borderouri) şi a înregistrat sistematic în contabilitatea financiară subvenţiile necuvenite, în lipsa documentelor justificative legale şi a încasărilor corespondente de 50% pe aparatele de marcat electronice fiscale, creând aparenţa de conformitate financiar-contabilă necesară decontării.

„Întreaga documentaţie falsă a fost prezentată şi depusă cu intenţie în 41 de tranşe lunare (în intervalul 12.08.2022 – 28.01.2026) la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii – Direcţia Generală Economică şi Buget, obţinându-se pe nedrept în contul de trezorerie al societăţii (controlat exclusiv de administratoarea firmei, fonduri publice aferente celor 41 de raportări lunare în cuantum de 9.793.260,00 lei”, arată sursa citată.