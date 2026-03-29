Târg caritabil în Iași, dedicat animalelor fără stăpân. Cu banii strânși vor fi cumpărate hrană și tratamente medicale

Un bichon a fost găsit de o femeie într-o zonă câmp din județul Iași, la marginea șoselei, unde stătea zgribulit lângă un semn de circulație.

Iar alți cățeluși au fost găsiți și ei într-o zona izolată, lângă un sat, flămânzi și neîngrijiti. Au fost salvați de o asociație care acum le caută familii.

Pentru că în adăpostul ONG-ului sunt sute de animale amărâte, într-o cafenea din centrul Iașiului a fost organizat un târg de produse hand made. Cu banii strânși vor fi cumpărate hrană și tratamente medicale.

Maria Stoian, voluntar asociația Save Our Paws: ”300 de căței și pisici trec lunar prin mâinile doamnei doctor la asociație. Unii, din păcate, rămân definitiv la noi, din cauza condițiilor de sănătate"

O tânără care a venit din Franța a trecut special pe la târg, să facă o donație. A adus pături pentru căței: "Când am ocazia și ajung prin România facem donații, e foarte important".

Asociația îi așteaptă și duminică, 29 martie, pe cei care au chef de o plimbare, o cafea bună și o faptă bună la târgul caritabil dedicat animalelor fără stăpân.