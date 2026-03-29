Târg caritabil în Iași, dedicat animalelor fără stăpân. Cu banii strânși vor fi cumpărate hrană și tratamente medicale

La Iași, oamenii au ocazia să facă o faptă bună în aceste zile, la un târg dedicat animalelor fără stăpân. Pot cumpăra jucării, bijuterii, haine sau ornamente pentru Paște, făcute manual.

Elena Bejinaru

Sau pot dona direct bani și obiecte pentru îngrijirea animalelor abandonate.

Un bichon a fost găsit de o femeie într-o zonă câmp din județul Iași, la marginea șoselei, unde stătea zgribulit lângă un semn de circulație.

Iar alți cățeluși au fost găsiți și ei într-o zona izolată, lângă un sat, flămânzi și neîngrijiti. Au fost salvați de o asociație care acum le caută familii.

Pentru că în adăpostul ONG-ului sunt sute de animale amărâte, într-o cafenea din centrul Iașiului a fost organizat un târg de produse hand made. Cu banii strânși vor fi cumpărate hrană și tratamente medicale.

Maria Stoian, voluntar asociația Save Our Paws: ”300 de căței și pisici trec lunar prin mâinile doamnei doctor la asociație. Unii, din păcate, rămân definitiv la noi, din cauza condițiilor de sănătate"

O tânără care a venit din Franța a trecut special pe la târg, să facă o donație. A adus pături pentru căței: "Când am ocazia și ajung prin România facem donații, e foarte important".

Asociația îi așteaptă și duminică, 29 martie, pe cei care au chef de o plimbare, o cafea bună și o faptă bună la târgul caritabil dedicat animalelor fără stăpân.

Vaticanul anunță că pacienții catolici pot primi transplanturi de la animale. Documentul papal pune o singură condiție

Pacienții catolici pot primi transplanturi de la animale, cu condiția ca acestea să respecte cele mai bune practici medicale și să nu trateze animalele cu cruzime, se arată într-un document emis marți de Vatican. 

De două ori mai mulți urși bruni vor fi vânați. Peste 850 de animale „ucise preventiv" în 2026 și 2027

Senatul a adoptat proiectul UDMR prin care se dublează cota de urși bruni care pot fi vânați. În peste 500 de fonduri de vânătoare ar urma să fie ucise câte 859 de exemplare în 2026 și 2027, în scop preventiv.

Târg dedicat animalelor de companie la Romexpo: concursuri, demonstrații de dresaj și zeci de patrupede pentru adopție

Bucureștenii care iubesc animalele au ajuns la târgul dedicat companionilor necuvântători, organizat la Romexpo. 

Mișcarea de protest "No kings". Milioane de oameni au ieșit pe străzi, în SUA, dar și în Europa, împotriva lui Donald Trump

Milioane de oameni au ieșit pe străzi, în marile orașe americane, dar și în Europa, ca să-i transmită lui Donald Trump că NU sunt de acord cu politicile sale și cu războiul din Iran.

Stațiunile montane, surprinse de noul val de ninsori. Turiștii cer prelungirea sezonului: „Așa ceva nu am avut toată iarna"

Codul galben care acoperă trei sferturi din țară a adus ninsoare la munte, așa că cei care iubesc sporturile de iarnă au motive de bucurie.

Incendiul din Turda a distrus 21 de locuințe și a lăsat zeci de oameni în stradă. "Este un dezastru"

Un incendiu a distrus în Turda, județul Cluj, 21 de locuințe construite una lângă alta. Pompierii s-au luptat ore în șir cu flăcările, care s-au extins cu o viteză înfricoșătoare.

