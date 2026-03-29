Târg caritabil în Iași, dedicat animalelor fără stăpân. Cu banii strânși vor fi cumpărate hrană și tratamente medicale

Un bichon a fost găsit de o femeie într-o zonă câmp din județul Iași, la marginea șoselei, unde stătea zgribulit lângă un semn de circulație.
La Iași, oamenii au ocazia să facă o faptă bună în aceste zile, la un târg dedicat animalelor fără stăpân. Pot cumpăra jucării, bijuterii, haine sau ornamente pentru Paște, făcute manual.
Iar alți cățeluși au fost găsiți și ei într-o zona izolată, lângă un sat, flămânzi și neîngrijiti. Au fost salvați de o asociație care acum le caută familii.
Pentru că în adăpostul ONG-ului sunt sute de animale amărâte, într-o cafenea din centrul Iașiului a fost organizat un târg de produse hand made. Cu banii strânși vor fi cumpărate hrană și tratamente medicale.
Maria Stoian, voluntar asociația Save Our Paws: ”300 de căței și pisici trec lunar prin mâinile doamnei doctor la asociație. Unii, din păcate, rămân definitiv la noi, din cauza condițiilor de sănătate"
O tânără care a venit din Franța a trecut special pe la târg, să facă o donație. A adus pături pentru căței: "Când am ocazia și ajung prin România facem donații, e foarte important".
Asociația îi așteaptă și duminică, 29 martie, pe cei care au chef de o plimbare, o cafea bună și o faptă bună la târgul caritabil dedicat animalelor fără stăpân.
