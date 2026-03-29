La noi în țară, mai multe clădiri s-au cufundat în beznă, simbolic, inclusiv Palatul Parlamentului și Ateneul Român.În marile orașe, copiii s-au strâns și au transmis prin cântec un mesaj simplu: planeta trebuie protejată.

La ora 20:30, luminile au fost stinse, iar în curtea Liceului cu Program Sportiv Baia Mare au răsunat 1200 de voci de copii.

Eliza Sara – participant: "Am venit să cântăm, să sărbătorim Ora Pământului.”

Gabriel – participant: ”Am venit să cântăm la Cantus Mundi. Astăzi sărbătorim Ora Pământului."

Elisabeta Derecskei – organizator: "Este a 9-a ediție a Orei Pământului sărbătorită în Baia Mare, au fost înscriși 1200 de copii, 45 de coruri și dirijori”.

Și în Capitală, sute de copii au cântat în cor la Opera Comică.

Bogan Adrian Perțea, profesor de educație muzicală și reprezentant zonal Cantus Mundi: ”Ne responsabilizează și pe noi adulții”.

Părinte: „S-au pregătit foarte mult. Au înțeles că se stinge lumina ca să protejam planeta”.

La Galați, cei mici s-au strâns în curtea școlii Sfânta Ana, în ciuda ploii mărunte.

Mălina Șerban, coordonator evenimente: ”Peste 25.000 în toată țara. Ce mod mai frumos de a transmite mesajul decât muzica, limbajul universal care ajunge la inimile tuturor.”