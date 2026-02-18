Președintele României, Nicușor Dan, a publicat un mesaj pe Facebook prin care anunță că salută decizia Curții Constituționale:

„Salut decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților. Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Asigur toți magistrații că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută”

Curtea Constituţională a României (CCR) a decis că Legea pensiilor speciale ale magistraților este constituțională. Potrivit unor surse, s-au înregistrat 6 voturi pentru ”constituționalitatea” legii și 3 care au susținut că nu este constituțională.

CCR a respins sesizarea ICCJ

Astfel, Curtea Constituţională a României a respins sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor şi a stabilit că actul normativ este constituţional.

De asemenea, CCR a respins cererile de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene, formulate de șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, și de judecătorul CCR Gheorghe Stan.

Potrivit unor surse judiciare, la şedinţă au fost prezenţi toţi cei nouă judecători constituţionali, inclusiv Gheorghe Stan, a cărui prezenţă era incertă, în condiţiile în care magistratul ar fi încă în perioada de concediu parental.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a salutat și el decizia Curţii Constituţionale în privinţa pensiilor ocupaţionale ale magistraţilor. Ea confirmă corectitudinea demersului Guvernului României, a transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Potrivit premierului, ”reforma pensiilor speciale a fost cerută cu insistenţă de societatea românească şi reuşesc un pas mare spre echitate”. ”Totodată, din acest moment vom face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR aferent acestei reforme”, mai anunţă şeful Executivului.