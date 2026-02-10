Judecătorul Gheorghe Stan s-ar afla în concediu paternal, explică surse apropiate CCR pentru Știrile Pro TV.

Conform legii, el își poate lua zece zile de concediu pentru îngrijirea copilului.

Judecătorul Gheorghe Stan face parte dintre magistrații care au participat la deliberările inițiale pe acest dosar, iar absența sa ar forța Curtea Constituțională să amâne pentru a cincea oară o decizie în cazul pensiilor speciale ale magistraților.

Mai exact, conform procedurilor Curții Constituționale, dacă lipsește chiar și un singur judecător dintre cei care au început dezbaterile, completul nu poate adopta o decizie, iar cauza trebuie amânată. În acest context, absența lui Gheorghe Stan blochează, de facto, soluționarea dosarului privind pensiile magistraților.

De asemenea, mai trebuie spus și faptul că Gheorghe Stan este unul dintre judecătorii propuși de PSD care, în octombrie 2025, a apărat pensiile speciale ale magistraților.

CCR, patru amânări în cazul pensiilor speciale ale magistraților

Judecătorii Curții Constituționale au amânat pe 16 ianuarie pentru a patra oară decizia despre pensiile speciale ale magistraților. Toți cei nouă membrii ai CCR au intrat în ședință, dar au părăsit sala după 30 de minute.

Ședințele anterioare au fost boicotate de cei patru judecători propuşi de PSD la Curtea Constituţională - Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu şi Mihai Busuioc. Printre altele, aceştia s-au plâns că au fost chemaţi la serviciu în zile nelucrătoare, iar şedinţele au fost programate prea repede.

În plus, s-a solicitat realizarea unui studiu de impact privind proiectul Guvernului, însă Simina Tănăsescu, preşedintele CCR, a declarat că acest studiu nu este relevant în acest caz.

Cum vrea Guvernul să reformeze sistemul pensiilor speciale

În 2 decembrie 2025, Guvernul şi-a angajat, în plenul comun al Parlamentului, răspunderea asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Legea prevede următoarele modificări în domeniul pensiilor de serviciu ale magistraţilor: stabilirea vârstei de pensionare, pentru personalul vizat de proiect, prin referire la vârsta standard de pensionare din sistemul public de pensii; instituirea vârstei de 49 ani ca vârstă minimă de pensionare până la data de 31 decembrie 2026; instituirea condiţiei de vechime în muncă de cel puţin 35 de ani; creşterea treptată a vârstei de pensionare cu câte un an pentru fiecare generaţie de magistraţi; introducerea unui număr rezonabil de etape de eşalonare până la atingerea vârstei standard de pensionare din sistemul public de pensii, iar ulterior ultimei etape se va ajunge la vârsta de 65 de ani; introducerea etapizată a condiţiei de 35 de ani vechime totală în muncă nu doar în magistratură, condiţie care va fi introdusă treptat.

Proiectul mai stabileşte un cuantum al pensiei de 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare şi a sporurilor pentru care au fost reţinute contribuţii de asigurare socială realizate în ultimele 60 de luni de activitate înainte de data pensionării, cu limitarea cuantumului net al pensiei de serviciu la 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate, înainte de data pensionării.

În plus, se modifică dispoziţiile privind acordarea bonificaţiei de 1% şi actualizarea pensiei de serviciu, în sensul restrângerii acestor posibilităţi doar la persoanele cu decizii de pensionare sau care îndeplinesc condiţiile de pensionare anterior intrării în vigoare a legii, respectiv fără a se lua în considerare vechimea împlinită după intrarea în vigoare a legii, pentru acordarea bonificaţiei de 1%.