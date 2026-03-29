În Masivul Postavaru, mulți turiști au vrut să profite de ultimele ture pe pârtie din acest sezon, cu placa ori cu schiurile.

În masivul Postavaru a nins cu fulgi mari, ca în plină iarnă. Vălul de ceață care s-a așternut peste munte nu i-a speriat pe turiști, care au pornit cu elan pe pârtii.

Schior: Minunat! Așa ceva nu am avut toată iarna. Copiii nu mai vor să plece.

Unii au venit din București sau Constanța special pentru schi. Administratorii domeniului schiabil au anunțat că astăzi e ultima zi de schi. Unii turiști sunt nemulțumiți, pentru că, în partea superioară a masivului, pârtiile sunt într-o stare foarte bună.

Turiști: E ceva de vis! Nu pot să îmi imaginez ca vor să închidă sezonul. E inimaginabil. E zăpadă perfectă, ar trebui prelungit sezonul ăsta! Noi nu plecăm până nu se oprește ninsoarea. Vă rugăm nu închideți sezonul.

Condiții la fel de bune pentru schi sunt la Straja și pe Transalpina. La Sinaia însă, vântul a bătut atât de tare încât instalațiile de transport pe cablu nu au putut fi pornite. Prin urmare, aici nu s-a putut schia.