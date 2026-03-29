La munte ninge sau cade lapoviță, iar maximele pleacă de la 8 grade la Miercurea Ciuc și vor ajunge la 15 la Satu Mare și la Oradea.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan avem o zi cu înnorări, ploi consistente, iar vântul o să bată cu 45-55 km/h. Amiaza aduce temperaturi de pană la 11 grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, cerul rămâne acoperit, va continua să plouă și se pot acumula 20 l/mp. În zonele de munte, la altitudini mari o să ningă și se va depune strat nou de zăpadă. Maximele se opresc la 11 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, găsim vreme neplăcută, ploi serioase și ninsori viscolite în zonele înalte de munte. Temperaturile ajung și aici pe la 11 grade.

În nordul Transilvaniei și prin Maramureș, se anunță o zi cu mulți nori și ploi dar pe suprafețe mai restrânse. La amiază vor fi 15 grade la Satu Mare.

Și în vestul țării, mai vin câteva ploi neînsemnate cantitativ, iar vântul o să bată cu 45...55 km/h. După prânz se vor înregistra 15 grade la Oradea.

În Transilvania o să plouă în zonele joase, dar la munte, la altitudini mari, va continua să ningă și se va depune strat nou de zăpadă. Tot la altitudini mari, vântul bate cu 60...80 km/h și va fi viscol. Temnperaturile vor ajunge pana la 13 grade la Alba Iulia.

În Oltenia, astăzi se încălzește ușor și se ating 15 grade la Târgu-Jiu. Atmosfera rămâne închisă, plouă în multe zone, iar la munte apar precipitații sub formă de lapoviță si ninsoare.

În sudul țării, găsim mulți nori și ploi destul de consistente. Ieri au fost 16 grade la Giurgiu, dar astazi vor fi cel mult 12 grade.

Vremea în București

În București înnorările persistă, o să plouă și se mai pot acumula 10 litri de apă pe metru pătrat. Se încălzește ușor și după prânz se vor înregistra în jur de 12 grade. La noapte cerul rămâne acoperit de nori, va continua să plouă și minima va ajunge la 8 grade.

La munte, vin alte precipitații, iar în Carpații Meridionali și Orientali, la altitudini mai mari de 1600 de metri, va ninge și se mai pot depune 15 centimetri de zăpadă. Tot la altitudini mari, vântul o să bată cu 60...80 km/h și va fi viscol.