Protestatarii s-au unit sub sloganul „No Kings” - „Fără Regi”, în traducere. Oamenii spun că președintele american se comportă ca un lider cu puteri discreționare.

„Spuneți clar și răspicat! Nu îl vrem pe Trump aici!”. Astfel de scene au avut loc în toate cele 50 de state americane. De la New York, până în Chicago, Los Angeles ori San Francisco, oamenii au denunțat ceea ce ei numesc politici autoritare și abuzuri de putere ale administrației Trump.

Protestatar: ”Mi-ar plăcea să-l văd că își dă demisia. Ar fi cel mai bun lucru pentru SUA și pentru întreaga lume. Sunt aici și pentru a susține abolirea agenților ICE, v-o spun sincer, pentru că sunt mexican și cred că mexicanii au un loc aici. Suntem aici de mult timp. Am dovedit că suntem muncitori și nu avem intenții rele."

Au fost peste 3000 de proteste doar în Statele Unite. La unul dintre ele a participat și actorul Robert de Niro.

Robert De Niro, actor: ”Trump trebuie oprit - asta e esența protestelor „fără regi”, pentru că nu poate face toate nenorocirile pe care le-a făcut fără complicitatea Congresului și a bătăușilor din administrația sa. ”

De la revenirea la Casa Albă, Trump a extins sfera puterii prezidențiale, folosind din plin ordine executive, inclusiv pentru a mobiliza în marile orașe americane agenți ICE, pentru a opri, spune el, imigrația ilegală.

În statul Minnesota, epicentru al protestelor față de abuzurile agenților ICE, a fost și una dintre principalele zone ale protestelor „No Kings”. Cap de afiș al evenimentului - cântărețul Bruce Springsteen.

Bruce Springsteen: ”În această iarnă, trupele federale au adus moarte și teroare pe străzile din orașul Minneapolis. Ei bine, au ales orașul greșit! Puterea și solidaritatea oamenilor din Minneapolis și statul Minnesota au fost o sursă de inspirație pentru întreaga țară. Forța și angajamentul vostru ne-au arătat că aceasta este încă America, iar acest coșmar reacționar, aceste invazii ale orașelor americane nu vor fi tolerate."

Demonstrații asemănătoare au avut loc și în Europa. Oamenii au afișat pancarte cu lozinci împotriva atacurilor americano-israeliene asupra Iranului.

Protestatară în Paris: ”Suntem împotriva a tot ceea ce face Trump. A făcut trei promisiuni electorale: nu vor mai fi războaie, costuri mai mici și publicarea dosarelor Epstein. A făcut exact opusul acestor trei lucruri.”

Protestatar, Roma: ”Foarte mulți oameni și multe organizații au ieșit în stradă pentru a spune „stop” imperialismului, pentru a spune „stop” intereselor unor persoane care sunt în detrimentul tuturor și pentru a spune „stop” războaielor decise de o mică minoritate, dar care afectează în primul rând viețile civililor."

Aceasta a fost a treia mobilizare în masă de la revenirea lui Trump la Casa Albă. Protestele vin într-un moment tensionat pentru administrația de la Washington. Războiul cu Iranul a crescut semnificativ prețul petrolului în întreaga lume. Totodată, un blocaj în guvernul federal supraaglomerează aeroporturile din Statele Unite, unde se formează cozi uriașe la controalele de securitate, din cauza lipsei de personal.