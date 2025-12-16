Cristi Danileţ îi cere Liei Savonea să plece din magistratură: „Să vă scrieţi scrisoarea de demisie şi să plecaţi la pensie”

Fostul judecător Cristi Danileţ solicită şefei Instanţei supreme, Lia Savonea, să demisioneze din magistratură, acuzând-o că i-a încălcat drepturile atunci când l-a sancţionat în anul 2019 pentru delict de opinie.

Cristi Danileţ a lansat, marţi, un atac dur împotriva Liei Savonea, într-o scrisoare deschisă adresată acesteia, publicată pe Facebook.

Postarea vine la o zi după ce Marea Cameră a CEDO i-a dat dreptate lui Danileţ şi a stabilit că magistraţii pot comenta public, inclusiv pe reţelele sociale, subiecte de interes general.

„Doamnă Savonea, pe data de 15 decembrie 2025, cel mai mare for de magistraţi care se poate constitui la nivel european – Marea Cameră a CEDO, alcătuită din 17 judecători din diverse state europene – a decis că dvs., făcând parte din secţia disciplinară de la CSM care a sancţionat un magistrat din România, aţi încălcat nu nişte drepturi legale, ci chiar drepturile omului. Este vorba despre mine, doamnă preşedinte, un judecător cu o carieră ireproşabilă, implicat în reforma justiţiei şi anticorupţie judiciară încă din anul 2003, pe care aţi decis să îl sancţionaţi fără vreun temei acceptabil. Marea Cameră spune că aţi greşit, iar eu vă aduc aminte că soluţia dvs. mi-a blocat trei ani evoluţia în carieră şi această soluţie aţi considerat-o antecedent în dosarele ulterioare pe care le-aţi judecat cu privire la mine.

Decizia CEDO și acuzațiile aduse Liei Savonea

Poate nu vă aduceţi aminte, dar în acest prim dosar este vorba despre o afirmaţie de-a mea în legătură cu politicul care acaparase sistemul de servicii secrete, de magistratură şi se pregătea să preia controlul asupra armatei. Dvs. aţi spus că declaraţia mea publică referitoare la armată aduce atingere imaginii justiţiei, deşi martorii audiaţi au spus cu totul altceva. Oricum, doamnă, nu ştiu dacă aţi aflat, dar Armata şi Justiţia sunt două corpuri separate, aşa că dacă spui ceva de una nu ai cum să o atingi pe cealaltă. Dincolo de ceea ce cred eu, Marea Cameră a decis definitiv şi cu efect de precedent judiciar în toată Europa că un judecător este liber să participe la dezbaterile publice, iar CSM nu îi poate cenzura acest drept”, spune Danileţ în mesaj.

Danileţ o acuză pe Savonea că i-a încălcat drepturile şi că a durat şase ani să demonstreze că aceasta a greşit.

Cererea de demisie și consecințele hotărârii

În context, Danileţ mai spune că Savonea nu mai poate ocupa funcţia de judecător şi cu atât mai puţin pe cea de preşedinte al Instanţei Supreme.

„Acum, soluţia e publică. Iar dvs. trebuie să faceţi ceea ce aţi promis în interviurile dvs.: să vă asumaţi responsabilitatea ca judecător dovedit că aţi încălcat drepturile unui cetăţean. Cred că sunteţi de acord cu mine că nu puteţi să continuaţi să mai fiţi judecător în România, cu atât mai mult nu puteţi continua să fiţi preşedinte al ICCJ şi reprezentant al puterii judecătoreşti. Modul în care aţi procedat dvs. în timpul judecăţii şi în care aţi motivat acea soluţie nu are nicio legătură cu activitatea unui magistrat competent şi asumat. Sper ca, după ce citiţi această scrisoare, să vă scrieţi scrisoarea de demisie şi să plecaţi la pensie. Este singurul lucru bun pe care îl puteţi face acum, după dezastrul pe care reportajul Recorder din 9 decembrie 2025 spune că l-aţi generat şi după modul în care mi-aţi nenorocit mie cariera acum şase ani. Cu nicio consideraţie, Cristi Danileţ, fost judecător, sancţionat ilegal de dvs. pentru delict de opinie”, adaugă Danileţ.

În anul 2021, Cristi Danileţ – la acea vreme încă judecător, ieşit la pensie în ianuarie 2024 – a dat România în judecată la CEDO, după ce a fost sancţionat în anul 2019 de CSM (condus atunci de Lia Savonea) pentru postarea a două mesaje pe Facebook.

Luni, CEDO i-a dat dreptate şi a stabilit că magistraţii pot comenta pe reţelele de socializare subiecte de interes general.

„Hotărârea de azi clarifică faptul că, deşi sunt supuşi unei obligaţii generale de rezervă, magistraţii pot comenta public, inclusiv pe reţelele sociale, subiecte de interes general. Hotărârea pronunţată astăzi este definitivă. Standardele stabilite de Marea Cameră vor avea efect obligatoriu, de lege, pentru toate cele 46 de state membre ale Consiliului Europei, inclusiv România. Hotărârea Marii Camere reprezintă un moment-cheie în jurisprudenţa CEDO privind articolul 10 şi statutul magistraţilor, având potenţialul de a consolida sau redefini standardele europene referitoare la libertatea de exprimare a judecătorilor şi procurorilor în societăţile democratice. Cazul priveşte libertatea de exprimare a unui judecător şi modul în care statul poate sau nu poate sancţiona magistraţii pentru opiniile exprimate în spaţiul public”, a explicat avocata lui Danileţ, Nicoleta Popescu.

