Elevii din Bistrița nu vor merge vineri la școală. Cursurile vor fi suspendate din cauza ninsorilor abundente

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud a decis ca elevii şcolilor din municipiul Bistriţa să rămână acasă vineri, în contextul în care se anunţă noi ninsori abundente.

Anunţul a fost făcut joi după-amiază, printr-un comunicat postat pe pagina de Facebook a Prefecturii.

"Instituţia Prefectului Judeţul Bistriţa-Năsăud informează faptul că, în contextul condiţiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru următoarele 24-48 de ore, a fost convocată o şedinţă extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud. În urma analizării situaţiei operative şi a evaluării riscurilor generate de evoluţia fenomenelor meteorologice, s-a hotărât suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică în toate unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Bistriţa, pentru data de 9 ianuarie 2026. Decizia este fundamentată pe avertizarea meteorologică emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie - cod galben -, care anunţă precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, depunerea unui strat de zăpadă, formarea poleiului, intensificări ale vântului, temperaturi scăzute şi condiţii de ger. Avertizarea este valabilă în intervalul 8 ianuarie, ora 10:00 - 10 ianuarie, ora 10:00", se arată în comunicat.

Siguranța elevilor

Autorităţile judeţene menţionează că "măsura a fost adoptată cu scopul protejării siguranţei elevilor, cadrelor didactice şi a personalului auxiliar, precum şi pentru prevenirea situaţiilor de risc generate de condiţiile meteo severe".

Cursurile se vor desfăşura în sistem online sincron sau asincron, decizia aparţinând fiecărei unităţi de învăţământ, în funcţie de situaţia specifică, a precizat şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Bistriţa-Năsăud, Vasile Şteopoaie.

Joi, cursurile şcolare au fost suspendate în alte patru localităţi: Şieu-Măgheruş, Sânmihaiu de Câmpie, Galaţii Bistriţei şi Petriş.

Potrivit şefului IŞJ, unităţile de învăţământ unde au fost suspendate cursurile îşi vor relua activitatea vineri.

