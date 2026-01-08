Elevii din Bistrița nu vor merge vineri la școală. Cursurile vor fi suspendate din cauza ninsorilor abundente

Stiri actuale
08-01-2026 | 15:40
Elevi
Getty Images

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud a decis ca elevii şcolilor din municipiul Bistriţa să rămână acasă vineri, în contextul în care se anunţă noi ninsori abundente.

autor
Claudia Alionescu

Anunţul a fost făcut joi după-amiază, printr-un comunicat postat pe pagina de Facebook a Prefecturii.

"Instituţia Prefectului Judeţul Bistriţa-Năsăud informează faptul că, în contextul condiţiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru următoarele 24-48 de ore, a fost convocată o şedinţă extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud. În urma analizării situaţiei operative şi a evaluării riscurilor generate de evoluţia fenomenelor meteorologice, s-a hotărât suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică în toate unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Bistriţa, pentru data de 9 ianuarie 2026. Decizia este fundamentată pe avertizarea meteorologică emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie - cod galben -, care anunţă precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, depunerea unui strat de zăpadă, formarea poleiului, intensificări ale vântului, temperaturi scăzute şi condiţii de ger. Avertizarea este valabilă în intervalul 8 ianuarie, ora 10:00 - 10 ianuarie, ora 10:00", se arată în comunicat.

Siguranța elevilor

Autorităţile judeţene menţionează că "măsura a fost adoptată cu scopul protejării siguranţei elevilor, cadrelor didactice şi a personalului auxiliar, precum şi pentru prevenirea situaţiilor de risc generate de condiţiile meteo severe".

Cursurile se vor desfăşura în sistem online sincron sau asincron, decizia aparţinând fiecărei unităţi de învăţământ, în funcţie de situaţia specifică, a precizat şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Bistriţa-Năsăud, Vasile Şteopoaie.

Citește și
zapada germania
Vremea de azi, 8 ianuarie. Ninsori, lapoviță și vânt puternic în majoritatea regiunilor. Minimele ating -15 grade

Joi, cursurile şcolare au fost suspendate în alte patru localităţi: Şieu-Măgheruş, Sânmihaiu de Câmpie, Galaţii Bistriţei şi Petriş.

Potrivit şefului IŞJ, unităţile de învăţământ unde au fost suspendate cursurile îşi vor relua activitatea vineri.

Revoltă în SUA după ce agenții pentru Imigrație au împușcat-o pe șoferița de 37 de ani. Edilul din Minneapolis, reacție dură

Sursa: Agerpres

Etichete: elevi, scoli, bistrita nasaud, ninsori,

Dată publicare: 08-01-2026 15:40

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
Citește și...
Cod portocaliu și galben de viscol și ninsori puternice în mai multe județe. Care sunt zonele vizate de vreme rea. HARTĂ
Vremea
Cod portocaliu și galben de viscol și ninsori puternice în mai multe județe. Care sunt zonele vizate de vreme rea. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi o informare meteorologică de vreme severă, valabilă până sâmbătă dimineață în mai multe zone din țară.

Vremea de azi, 8 ianuarie. Ninsori, lapoviță și vânt puternic în majoritatea regiunilor. Minimele ating -15 grade
Vremea
Vremea de azi, 8 ianuarie. Ninsori, lapoviță și vânt puternic în majoritatea regiunilor. Minimele ating -15 grade

Vremea se răcește joi în toată România. În Banat și în Crișana vor fi chiar și -7 grade pe la amiază, dar în Dobrogea încă avem valori ridicate și 10 grade pe litoral.

Recomandări
Tablou de coșmar după ninsorile din țară. Drumuri blocate în cinci județe, sute de familii fără curent și școli închise
Stiri actuale
Tablou de coșmar după ninsorile din țară. Drumuri blocate în cinci județe, sute de familii fără curent și școli închise

Ninsorile au lovit România în timpul nopții, iar tabloul este unul de coșmar: drumuri blocate, sute de oameni fără curent electric și cursuri suspendate în mai multe județe.

Explicația oficială pentru care avionul lui Nicușor Dan a rămas blocat la Paris, deși alte aeronave nu au avut probleme
Stiri Politice
Explicația oficială pentru care avionul lui Nicușor Dan a rămas blocat la Paris, deși alte aeronave nu au avut probleme

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a explicat joi, într-o conferință de presă, ce s-a întâmplat, de fapt, la Paris cu avionul președintelui Nicușor Dan, care a rămas blocat pe aeroport mai multe ore după summit-ul ”Coaliția de Voință”.  

Rusia și China au găsit noi acuzații la adresa SUA, după capturarea petrolierului Marinera. Aliații anti-Occident, revoltați
Stiri externe
Rusia și China au găsit noi acuzații la adresa SUA, după capturarea petrolierului Marinera. Aliații anti-Occident, revoltați

Diplomaţia rusă a acuzat joi SUA că accentuează "tensiunile militare şi politice" după capturarea unui petrolier cu legături cu Moscova în Atlanticul de Nord, în timp ce China susţine că Statele Unite acţionează arbitrar, relatează AFP şi dpa.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 08 Ianuarie 2026

47:47

Alt Text!
La Măruță
7 Ianuarie 2026

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59