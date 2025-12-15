Fostul judecător Cristi Dănileț a câștigat definitiv la CEDO procesul intentat statului român

Fostul judecător Cristi Dănileț a câștigat definitiv procesul intentat statului român la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Și asta după ce magistrații de la Strasbourg au decis că i s-a încălcat dreptul la liberă exprimare.

În 2019, Dănileț a fost sancționat de Consiliul Superior al Magistraturii cu diminuarea salariului cu 5 procente, vreme de două luni, pentru postări făcute pe contul său de Facebook.

Dănileț a fost acuzat că ar fi pătat imaginea sistemului judiciar prin expresiile folosite. Și, cum Înalta Curte de Casație i-a respins recursul, magistratul s-a plâns la CEDO, fără a cere, însă, despăgubiri.

Prima decizie favorabilă dată de un complet al Curții de la Strasbourg a avut loc în februarie, dar a fost atacată de Guvern.

Luni, însă, megistrații europeni i-a dat, definitiv, câștig de cauză.

”Marea Cameră a CEDO – cel mai înalt for de justiție din cadrul Consiliului Europei ce reunește 46 state membre – tocmai a pronunțat soluția în cazul Danileț. României privind libertatea de exprimare a magistraților în subiecte de interes general. Am fost reprezentat de avocatele Nicoleta Popescu și Mihaela Ghirca-Bogdan cărora le mulțumesc din suflet pentru pregătirea acestui caz și reprezentarea de excepție în fața instanței europene.”, a anunțat Dănileț într-un mesaj publicat pe Facebook.

”Magistrații pot comenta public, inclusiv pe rețelele sociale, subiecte de interes general”

”Hotărârea de azi clarifică faptul că, deși sunt supuși unei obligații generale de rezervă, magistrații pot comenta public, inclusiv pe rețelele sociale, subiecte de interes general. Hotărârea pronunțată astăzi este definitivă. Standardele stabilite de Marea Cameră vor avea efect obligatoriu, de lege pentru toate cele 46 de state membre ale Consiliului Europei, inclusiv România.

Hotărârea Marii Camere reprezintă un moment-cheie în jurisprudența CEDO privind articolul 10 și statutul magistraților, având potențialul de a consolida sau redefini standardele europene referitoare la libertatea de exprimare a judecătorilor și procurorilor în societățile democratice.

Cazul privește libertatea de exprimare a unui judecător și modul în care statul poate sau nu poate sancționa magistrații pentru opiniile exprimate în spațiul public.

Astfel, Curtea a confirmat că România a încălcat în cazul magistratului român articolul 10 privind libertatea de exprimare, din Convenția europeană a drepturilor omului. Reclamantul nu a solicitat daune morale statului român.”, afirmă echipa care l-a reprezentat la Strsbourd pe Cristi Danileț.

