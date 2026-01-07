Protestele sângeroase din Iran, în imagini. Adevărate lupte s-au dat în bazarul din Teheran: „Libertate!” | GALERIE FOTO

Poliția iraniană a folosit gaze lacrimogene marți pentru a dispersa zeci de protestatari care scandau sloganuri politice împotriva guvernului în bazarul din Teheran, potrivit unor ONG-uri și videoclipuri postate pe rețelele de socializare.

Protestatarii au strigat 'Pahlavi se va întoarce', referindu-se la dinastia răsturnată de revoluția islamică din 1979, dar și, între altele, 'Seyyed Ali va fi răsturnat', numele liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, conform unor imagini a căror autenticitate a fost verificată de AFP.

'Libertate! Libertate!' și 'Fără rușine!' au scandat de asemenea zeci de persoane, conform videoclipurilor publicate de organizația Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, și de Human Rights Activists News Agency, cu sediul în SUA.

Imaginile arată forțele de securitate folosind gaze lacrimogene și fum înțepător care umple bazarul, determinând fuga protestatarilor.

Agenția de știri iraniană Fars a relatat despre 'adunări sporadice' care au fost dispersate de poliție.

Deși Fars a considerat imposibil de stabilit numărul manifestanților, unul dintre jurnaliștii săi a estimat că aproximativ 150 de persoane au scandat sloganuri.

Unele părți ale bazarului, inclusiv piața aurului, au fost închise după prânz în semn de 'protest împotriva creșterii cursurilor de schimb valutar și a instabilității prețurilor'.

Mișcarea, inițial legată de costul vieții, a început pe 28 decembrie în capitală, înainte de a se extinde în alte provincii. Este cea mai mare de la protestele declanșate la sfârșitul anului 2022 de moartea în arest a tinerei Mahsa Amini, arestată pentru încălcarea codului vestimentar strict al femeilor.

Deși nu este comparabilă în acest moment, ea reprezintă o provocare semnificativă pentru Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, care este la putere din 1989, într-un moment în care țara pare slăbită după războiul cu Israelul din iunie 2025 și după ce ONU a reluat sancțiuni legate de programul nuclear al Iranului, în septembrie.

Cel puțin 12 persoane au fost ucise în Iran de la începutul acestor proteste, inclusiv membri ai forțelor de securitate, potrivit unui bilanț AFP bazat pe anunțuri oficiale și relatări din mass-media. ONG-urile cu sediul în străinătate consideră însă că acest număr ar putea fi mult mai mare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













