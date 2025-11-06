Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 3, București, trece complet în mediul online. Când devine funcţional sistemul

Primăria Sectorului 3 a anunţat joi seara că, începând cu data de 1 decembrie, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale (DGITL S3) îşi va desfăşura activitatea exclusiv în mediul online.

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, toate operaţiunile privind impozitele şi taxele locale vor putea fi efectuate rapid, sigur şi simplu, prin intermediul platformelor digitale disponibile pe site-ul instituţiei.

Pentru plăţile directe, contribuabilii vor avea la dispoziţie automatele de plată instalate la sediile DITL Sector 3, care funcţionează 24/7 şi permit achitarea taxelor fără interacţiune cu personalul instituţiei.

Serviciile pot fi accesate în continuare prin aplicaţiile de cereri

Serviciile pot fi accesate în continuare prin aplicaţiile de cereri şi declaraţii online, disponibile pe site-ul www.ditl3.ro, unde utilizatorii pot depune cereri şi pot efectua plăţi online.

În sediile DGITL S3 vor fi amenajate spaţii dotate cu calculatoare care vor putea fi accesate în sistem self service de către contribuabili, fiind consiliaţi de către un inspector.

Pentru situaţiile speciale care necesită asistenţă directă din partea personalului, în zilele de luni şi miercuri ale fiecărei săptămâni se vor putea depune cereri fizice la sediul din str. Câmpia Libertăţii nr. 36, precizează sursa citată. Accesul în aceste zile se va face numai pe baza unei programări online prealabile, care se poate realiza pe site-ul Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 3.

„Această măsură face parte dintr-un amplu proces de modernizare şi eficientizare a serviciilor publice, prin care administraţia locală a Sectorului 3 urmăreşte să ofere cetăţenilor soluţii digitale rapide şi accesibile, reducând în acelaşi timp timpul de aşteptare şi birocraţia", se arată în comunicatul citat.

