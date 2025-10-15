Tânărul care a condus cu 161 km/h pe un bulevard din Constanța, reținut. Nu avea permis și a prezentat unul fals

Tânărul de 27 de ani care a condus, la sfârșitul săptămânii trecute, cu 161 km pe oră pe un bulevard din Constanța a fost reținut miercuri de polițiști pentru 24 de ore.

În urma anchetei, oamenii legii au descoperit că bărbatul nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar permisul pe care l-a prezentat în noaptea de sâmbătă spre duminică era unul fals.

Bărbatul era băut și a traversat haotic mai multe intersecții. Tânărul a ajuns în arestul Poliției Constanța și va fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













