Tânărul care a condus cu 161 km/h pe un bulevard din Constanța, reținut. Nu avea permis și a prezentat unul fals

15-10-2025 | 13:35
Tânărul de 27 de ani care a condus, la sfârșitul săptămânii trecute, cu 161 km pe oră pe un bulevard din Constanța a fost reținut miercuri de polițiști pentru 24 de ore.

Yvette Mîrza

În urma anchetei, oamenii legii au descoperit că bărbatul nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar permisul pe care l-a prezentat în noaptea de sâmbătă spre duminică era unul fals.

Bărbatul era băut și a traversat haotic mai multe intersecții. Tânărul a ajuns în arestul Poliției Constanța și va fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Scandal în Senat, la legea pentru combaterea pornografiei, din cauza lui Ninel Peia: ”Atac la cel mai abject nivel”

Sursa: Pro TV

Etichete: constanta, tanar, permis, retinut,

Dată publicare: 15-10-2025 13:25

