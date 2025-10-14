Polițiștii din Constanța i-au făcut un control corporal unui bărbat care părea suspect. Ce au găsit în șosetele lui

Un bărbat a fost depistat, în noaptea de luni spre marţi, în faţa unui magazin de pe un bulevard din municipiul Constanţa, având asupra sa substanţe psihoactive ascunse în ciorapi.

Un echipaj al Jandarmeriei Mobile Constanţa a depistat la puţin timp după miezul nopţii un bărbat, cu un comportament evaziv, în faţa unui magazin de pe bulevardul Mamaia. Bărbatul a fost legitimat, acesta negând că ar avea asupra sa bunuri sau substanţe interzise.

"În urma controlului corporal preventiv, jandarmii au depistat asupra acestuia, în interiorul şosetei, 12 bucăţi de staniol împăturite, ce ar conţine fragmente vegetale specifice substanţelor cu efect psihoactiv", au informat reprezentanţii Grupării de Jandarmi Mobile (GJM) "Tomis".

În aceeaşi noapte, un alt echipaj a depistat un grup numeros de bărbaţi, care a adoptat acelaşi comportament suspect la vederea jandarmilor.

"În urma controalelor corporal preventive, asupra a doi bărbaţi a fost găsit câte un mugure de o posibilă substanţă cu efect psihoactiv", a mai informat GJM.

În ambele situaţii, persoanele au fost conduse la sediul Grupării de Jandarmi Mobile "Tomis" Constanţa pentru întocmirea actelor de depistare şi constatare a unor posibile infracţiuni, urmând ca cercetările să fie continuate de poliţişti.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













