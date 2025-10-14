Polițiștii din Constanța i-au făcut un control corporal unui bărbat care părea suspect. Ce au găsit în șosetele lui

Stiri actuale
14-10-2025 | 13:31
șosete barbat
Shutterstock

Un bărbat a fost depistat, în noaptea de luni spre marţi, în faţa unui magazin de pe un bulevard din municipiul Constanţa, având asupra sa substanţe psihoactive ascunse în ciorapi.

autor
Mihaela Ivăncică

Un echipaj al Jandarmeriei Mobile Constanţa a depistat la puţin timp după miezul nopţii un bărbat, cu un comportament evaziv, în faţa unui magazin de pe bulevardul Mamaia. Bărbatul a fost legitimat, acesta negând că ar avea asupra sa bunuri sau substanţe interzise.

"În urma controlului corporal preventiv, jandarmii au depistat asupra acestuia, în interiorul şosetei, 12 bucăţi de staniol împăturite, ce ar conţine fragmente vegetale specifice substanţelor cu efect psihoactiv", au informat reprezentanţii Grupării de Jandarmi Mobile (GJM) "Tomis".

În aceeaşi noapte, un alt echipaj a depistat un grup numeros de bărbaţi, care a adoptat acelaşi comportament suspect la vederea jandarmilor.

"În urma controalelor corporal preventive, asupra a doi bărbaţi a fost găsit câte un mugure de o posibilă substanţă cu efect psihoactiv", a mai informat GJM.

Citește și
Dealer de droguri la doar 15 ani. Elev din Capitală, prins când le vindea colegilor substanțe periculoase
Medic toxicolog: Canabisul este pe primul loc la consum la adolescenţii care ajung la spital cu supradoze

În ambele situaţii, persoanele au fost conduse la sediul Grupării de Jandarmi Mobile "Tomis" Constanţa pentru întocmirea actelor de depistare şi constatare a unor posibile infracţiuni, urmând ca cercetările să fie continuate de poliţişti.

Sursa: Agerpres

Etichete: constanta, substanțe psihoactive,

Dată publicare: 14-10-2025 13:31

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
Citește și...
Un tânăr a fost arestat după ce a făcut scandal într-un spital din Craiova, unde a fost prins cu substanţe psihoactive
Stiri actuale
Un tânăr a fost arestat după ce a făcut scandal într-un spital din Craiova, unde a fost prins cu substanţe psihoactive

Un tânăr de 24 de ani din judeţul Olt a fost arestat preventiv după ce a făcut scandal într-un spital din Craiova unde fusese dus şi unde a fost prins cu substanţe psihoactive.

Medic toxicolog: Canabisul este pe primul loc la consum la adolescenţii care ajung la spital cu supradoze
Stiri actuale
Medic toxicolog: Canabisul este pe primul loc la consum la adolescenţii care ajung la spital cu supradoze

Dr. Viorela Niţescu, toxicolog la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, avertizează că tot mai mulți tineri consumă substanțe psihoactive și energizante în sesiuni sau la examene, în încercarea de a face față stresului și solicitării intelectuale.

Grupare care vindea substanțe psihoactive în București și Ilfov, destructurată. Cinci persoane au fost reținute
Stiri actuale
Grupare care vindea substanțe psihoactive în București și Ilfov, destructurată. Cinci persoane au fost reținute

O grupare care vindea substanţe psihoactive în Bucureşti şi Ilfov a fost destructurată de poliţişti şi procurori, după mai multe percheziţii. Substanţele, vândute cu 15 lei doza, erau aduse din Ţările de Jos prin intermediul firmelor de curierat.

Noi substanțe psihoactive create în laborator și manipulate chimic. Pericole și prevenire pentru tineri
Doctor de bine
Noi substanțe psihoactive create în laborator și manipulate chimic. Pericole și prevenire pentru tineri

Se numesc noi substanțe psihoactive și nu ies la testele antidrog obișnuite, dar adulții trebuie să se informeze și să le explice adolescenților și copiilor cum să nu cadă în capcana acestor substanțe toxice.

Propunere legislativă: Șoferii care au droguri sau alte substanțe în sânge ar putea face închisoare de la 2 la 7 ani
Stiri actuale
Propunere legislativă: Șoferii care au droguri sau alte substanțe în sânge ar putea face închisoare de la 2 la 7 ani

Șoferii care au droguri sau alte substanțe psihoactive în sânge ar putea face închisoare de la 2 la 7 ani, potrivit unei propuneri legislative.

Recomandări
Schimbări importante pentru șoferii din România. Proiect de modificări ale Codului Rutier: „Polițiștii vor acționa mai mult”
Stiri actuale
Schimbări importante pentru șoferii din România. Proiect de modificări ale Codului Rutier: „Polițiștii vor acționa mai mult”

Ministerul Afacerilor Interne a prezentat, marți, mai multe măsuri și modificări legislative ale Codului Rutier, care au drept scop creșterea siguranței rutiere în România.

De ce Europa nu are încredere în planul lui Trump pentru Gaza. Temerile ascunse ale Bruxelles-ului față de Israel
Stiri externe
De ce Europa nu are încredere în planul lui Trump pentru Gaza. Temerile ascunse ale Bruxelles-ului față de Israel

Israelul nu ar trebui să se bazeze pe faptul că liderii europeni vor uita repede moartea a zeci de mii de palestinieni în Gaza, chiar dacă acordul de pace al lui Donald Trump va reuși să pună capăt războiului.

Ministerul Educației dă ”lecții” profesorilor îngrijorați de o eventuală diminuare a salariilor: Nu se taie, se recalculează
Stiri Educatie
Ministerul Educației dă ”lecții” profesorilor îngrijorați de o eventuală diminuare a salariilor: Nu se taie, se recalculează

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis marţi că nu au fost diminuate salariile profesorilor, ci este vorba despre calculul "unitar" al sporului de suprasolicitare neuropsihică, în urma verificărilor şi constatărilor Curţii de Conturi din acest an.

Top citite
1 Sfanta Parascheva
Inquam Photos / Casian Mitu
Stiri Diverse
Sfânta Parascheva 2025. Când pică sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei
2 Maria Popovici
Instagram / @miss.mariapopovici
Stiri Mondene
Maria Popovici împlinește 34 de ani. Energie, umor și carismă pe scenă
3 Cât plătește șoferul unui Logan pentru asigurarea RCA în Franța. Comparația cu România
Shutterstock
Stiri Sociale
COTAR acuză ”legea jafului RCA”. Asiguratorul decide tot: Ce trebuie reparat, unde și cât costă. ”Bonus”: Păgubitul plătește
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 14 Octombrie 2025

01:43:47

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 14 Octombrie 2025

03:12:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
La Măruță
13 Octombrie 2025

01:32:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28