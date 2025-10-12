Controlul automat la frontierele UE, introdus și în România. Ștampila, înlocuită de scanarea feței și a amprentelor

Stiri Sociale
12-10-2025 | 19:39
×
Codul embed a fost copiat

De duminică, în marile aeroporturi din Uniunea Europeană a fost introdus un nou sistem de control la frontieră, dedicat călătorilor din afara spațiului comunitar.  

autor
Florentina Bălășoiu,  Octavian Moldovan

Acesta are rolul de a înlocui treptat ștampilarea manuală a pașapoartelor, printr-o procedură digitală care presupune scanarea feței și a amprentelor. Măsura este gândită pentru a colecta date despre călători și pentru a ajuta la combaterea infracționalității. Și în țara noastră, un astfel de sistem funcționează deja pe Aeroportul din Sibiu.

Primii cetățeni care au trecut prin noul sistem de control electronic au fost britanici care au zburat din Sibiu spre Londra.

Englez: ”A fost pe repede înainte și cred că va merge și mai repede această verificare pe viitor odată ce datele sunt capturate. Odată ce procesul va fi rapid pentru cetățeni, cred că e un beneficiu pe termen lung. Că e obligatoriu sau nu, nu decid eu și nu mă deranjează”.

Englez: ”Majoritatea țărilor din UE au început deja cu acest sistem de scanare. Așa că e ok, Marea Britanie fiind în afara UE, asta este înțeleg și nu e o problemă”.

Citește și
politia de frontiera
Noul sistemul de verificare la granițele României va fi introdus treptat. Primele puncte, operaționale din 12 octombrie

Aeroportul Sibiu este primul din România care a implementat controlul de frontieră electronic prin Sistemul EES, fără ștampilă pe pașaport.

Comisar șef Dorin Muntean, șeful sectorului Poliției de Frontieră de pe Aeroportul Sibiu: ”Avantajele sunt că se pot verifica și se calculează automat durata de ședere, astfel încât putem să știm sigur la intrare dacă persoana îndeplinește condițiile de intrare sau la ieșire dacă nu a depășit durata de ședere, cât și că oamenilor le sunt preluate și amprentele și imaginea facială”.

Unde va fi introdus noul sistem EES

Comisar șef Georgiana Teodorescu, Poliția de Frontieră: ”Cetățenii terți care se prezintă la intrarea în UE prezintă documentele de călătorie colegilor noștri și apoi li se preiau imaginea facială și amprentarea. Îi ajută, pentru că ei nu vor mai calcula zilele uitându-se pe ștampilele din pașaport, ci sistemul va calcula automat”.

În România, sistemul va fi introdus inițial în cinci puncte de trecere a frontierei: în Midia, Naidaș, Sighet, Stânca și Aeroportul Sibiu.

Măsura tine de Entry/Exit System (EES) – un proiect european menit să îmbunătățească securitatea și să eficientizeze procesul de trecere a granitelor externe. În următoarele șase luni, acesta va fi extins în toată Uniunea. Pe durata perioadei de tranziție, pașapoartele vor continua să fie ștampilate manual.

Anita Mendiratta, reprezentant World Tourism Organization: ”Principiul este acesta: în esență, folosim date biometrice – scanarea facială și amprentele – pentru a facilita trecerea frontierelor pentru oricine intră în UE. Va fi ceva excepțional pentru noi în ceea ce privește ușurința călătoriilor. Pur și simplu suntem scanați, nu mai trebuie să așteptăm la ghișeele pentru pașapoarte”.

Pentru cetățenii Uniunii Europene, inclusiv cei români, regulile de călătorie nu se modifică. Sistemul biometric nu li se aplică atunci când călătoresc între statele membre.

Spațiul Schengen nu mai e ce-a fost. Țările din Europa care au reintrodus controale la frontieră

Sursa: Pro TV

Etichete: Sibiu, uniunea europeana, aeroport, frontiera, control, sistem,

Dată publicare: 12-10-2025 19:38

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO „Bella donna” la Genoa lui Dan Șucu! Superba brunetă își pune fanii pe jar cu fiecare postare
GALERIE FOTO „Bella donna” la Genoa lui Dan Șucu! Superba brunetă își pune fanii pe jar cu fiecare postare
Citește și...
Primul aeroport din România unde nu se vor mai ștampila pașapoartele. Controlul se va face electronic
Stiri actuale
Primul aeroport din România unde nu se vor mai ștampila pașapoartele. Controlul se va face electronic

Începând de duminică, Aeroportul Sibiu devine primul din România cu control de frontieră electronic prin Sistemul EES, fără ștampilă pe pașaport.

 

Noul sistemul de verificare la granițele României va fi introdus treptat. Primele puncte, operaționale din 12 octombrie
Stiri actuale
Noul sistemul de verificare la granițele României va fi introdus treptat. Primele puncte, operaționale din 12 octombrie

Poliţia de Frontieră anunţă că, din 12 octombrie 2025, Uniunea Europeană va activa Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), un nou instrument electronic de control la frontiere. În România, implementarea va fi realizată treptat.

 

Premieră pe o șosea din România. Un autobuz fără șofer a circulat la Iași cu ajutorul inteligenței artificiale
Stiri actuale
Premieră pe o șosea din România. Un autobuz fără șofer a circulat la Iași cu ajutorul inteligenței artificiale

Un autobuz fără șofer a circulat, joi, în premieră pe o șosea din România, la Iași. Vehiculul folosește inteligența artificială și tehnologii de scanare în timp real.

Aplicația ”Scanner alimente” ne anunță, printr-un simplu click, dacă un produs este bun sau nu pentru sănătatea noastră
iLikeIT
Aplicația ”Scanner alimente” ne anunță, printr-un simplu click, dacă un produs este bun sau nu pentru sănătatea noastră

Ce simplu ar fi dacă ar exista o aplicație care să ne spună, printr-o simplă scanare, dacă un produs este bun sau nu pentru sănătatea noastră.

România instalează la granițe Big Brother-ul american care scanează și evaluează automat toate persoanele. Acordul e secret
Stiri Diverse
România instalează la granițe Big Brother-ul american care scanează și evaluează automat toate persoanele. Acordul e secret

România va instala sistemul american ATS, de scanare și evaluare automată a tuturor persoanelor care traversează frontiera de stat, un prim acord de colaborare în acest sens fiind încheiat între autorități. Înțelegerea este aproape complet secretizată.

 

Recomandări
România se usucă. Majoritatea pădurilor din sudul țării sunt deja compromise. „Situația este dramatică”
Romania, te iubesc!
România se usucă. Majoritatea pădurilor din sudul țării sunt deja compromise. „Situația este dramatică”

Viitorul nostru nu sună bine. Pădurile se usucă și este o realitate pe care o vedem tot mai des.

Credincioșii au așteptat la cozi interminabile pentru a se închina la Sfânta Parascheva. ”Am avut nevoie de acest miracol”
Stiri actuale
Credincioșii au așteptat la cozi interminabile pentru a se închina la Sfânta Parascheva. ”Am avut nevoie de acest miracol”

Record de pelerini la Iași, la racla Sfintei Parascheva. Aproape 150.000 de credincioși au mers în aceste zile în capitala Moldovei, iar unii dintre ei au stat și câte 12 ore la coadă.

Kremlinul ameninţă Moldova pentru că vrea în Europa: Repetă greşelile altora făcând din Rusia adversarul său
Stiri externe
Kremlinul ameninţă Moldova pentru că vrea în Europa: Repetă greşelile altora făcând din Rusia adversarul său

Autoritățile actuale din Republica Moldova comit o greșeală majoră atunci când consideră Rusia un adversar, în încercarea de a-și consolida relațiile cu Europa, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agenția de stat TASS.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Romania, te iubesc!
Uscați de nepăsare

42:37

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 19

44:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 12 Octombrie 2025

02:04:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 21

20:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28