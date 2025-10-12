Controlul automat la frontierele UE, introdus și în România. Ștampila, înlocuită de scanarea feței și a amprentelor

De duminică, în marile aeroporturi din Uniunea Europeană a fost introdus un nou sistem de control la frontieră, dedicat călătorilor din afara spațiului comunitar.

Acesta are rolul de a înlocui treptat ștampilarea manuală a pașapoartelor, printr-o procedură digitală care presupune scanarea feței și a amprentelor. Măsura este gândită pentru a colecta date despre călători și pentru a ajuta la combaterea infracționalității. Și în țara noastră, un astfel de sistem funcționează deja pe Aeroportul din Sibiu.

Primii cetățeni care au trecut prin noul sistem de control electronic au fost britanici care au zburat din Sibiu spre Londra.

Englez: ”A fost pe repede înainte și cred că va merge și mai repede această verificare pe viitor odată ce datele sunt capturate. Odată ce procesul va fi rapid pentru cetățeni, cred că e un beneficiu pe termen lung. Că e obligatoriu sau nu, nu decid eu și nu mă deranjează”.

Englez: ”Majoritatea țărilor din UE au început deja cu acest sistem de scanare. Așa că e ok, Marea Britanie fiind în afara UE, asta este înțeleg și nu e o problemă”.

Aeroportul Sibiu este primul din România care a implementat controlul de frontieră electronic prin Sistemul EES, fără ștampilă pe pașaport.

Comisar șef Dorin Muntean, șeful sectorului Poliției de Frontieră de pe Aeroportul Sibiu: ”Avantajele sunt că se pot verifica și se calculează automat durata de ședere, astfel încât putem să știm sigur la intrare dacă persoana îndeplinește condițiile de intrare sau la ieșire dacă nu a depășit durata de ședere, cât și că oamenilor le sunt preluate și amprentele și imaginea facială”.

Unde va fi introdus noul sistem EES

Comisar șef Georgiana Teodorescu, Poliția de Frontieră: ”Cetățenii terți care se prezintă la intrarea în UE prezintă documentele de călătorie colegilor noștri și apoi li se preiau imaginea facială și amprentarea. Îi ajută, pentru că ei nu vor mai calcula zilele uitându-se pe ștampilele din pașaport, ci sistemul va calcula automat”.

În România, sistemul va fi introdus inițial în cinci puncte de trecere a frontierei: în Midia, Naidaș, Sighet, Stânca și Aeroportul Sibiu.

Măsura tine de Entry/Exit System (EES) – un proiect european menit să îmbunătățească securitatea și să eficientizeze procesul de trecere a granitelor externe. În următoarele șase luni, acesta va fi extins în toată Uniunea. Pe durata perioadei de tranziție, pașapoartele vor continua să fie ștampilate manual.

Anita Mendiratta, reprezentant World Tourism Organization: ”Principiul este acesta: în esență, folosim date biometrice – scanarea facială și amprentele – pentru a facilita trecerea frontierelor pentru oricine intră în UE. Va fi ceva excepțional pentru noi în ceea ce privește ușurința călătoriilor. Pur și simplu suntem scanați, nu mai trebuie să așteptăm la ghișeele pentru pașapoarte”.

Pentru cetățenii Uniunii Europene, inclusiv cei români, regulile de călătorie nu se modifică. Sistemul biometric nu li se aplică atunci când călătoresc între statele membre.

