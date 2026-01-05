Vremea azi, 5 ianuarie. Ninsori și polei în majoritatea regiunilor, vânt puternic la munte și sudul țării

Vremea
05-01-2026 | 07:43
Autostrada inzapezita
Inquam Photos / Raul Giuglea

Ziua de luni aduce vreme tare neplăcută, precipitații consistente, polei în multe zone din țară, vânt și ninsori viscolite pe la munte.

autor
Stirileprotv

Vântul este ceva mai activ și în ținuturile sudice, iar maximele pleacă de la minus 2 grade în Bucovina și ajung pe la 14 grade în sudul Dobrogei.

În Dobrogea și Bărăgan, cerul rămâne acoperit de nori. Mai vin ceva ploi, dar vor fi destul de slabe. Vântul o să sufle mai tare în Dobrogea și poate atinge viteze de 55 km/h. În sudul acestei provincii o să fie mult mai cald decât ar trebui. Se vor înregistra 12 grade la Constanța și vreo 14 grade la Mangalia.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei se mai răcește puțin față de luni și vor fi cel mult 2 grade în Brăila și în Galați. O să plouă și în această zonă. Apare trecător și lapoviță. Este risc mare de polei pe șosele. La noapte se lasă ceața și e posibil să burnițeze.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim vreme închisă, ninsori la începutul zilei și lapoviță mai târziu. În aceste condiții o să fie ghețuș sau polei, așa că mare atenție dacă porniți la drum. Temperaturile rămân scăzute. Ajung cu greu pe la zero grade.

Citește și
aeroport otopeni
Vremea rea a blocat zborurile de pe Otopeni. Pasagerii au așteptat și 14 ore până la decolare

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș avem o zi mohorâtă și rece, multe precipitații și cantități mai însemnate de apă, până la 20 de litri pe metru pătrat. Vor domina ninsorile, dar o să fie și lapoviță, iar poleiul va crea probleme în unele zone. Pe la amiază se vor înregistra în jur de zero grade.

Precipitațiile continuă și în vestul României. Ninsorile se transformă în lapoviță, chiar ploaie, iar riscul de polei crește și în această regiune. În zonele montane o să ningă abundent, o să fie viscol și vizibilitatea o să scadă foarte mult.

Și în Transilvania găsim vreme închisă și multe precipitații. Vor fi ninsori dimineață, iar mai târziu o să cadă lapoviță, iar în unele zone o să plouă.
Se va depune polei pe șosele, iar vântul o să viscolească ninsoarea la multe la altitudini mari.

Vreme rea găsim și în Oltenia, mai ales în zonele montane din Mehedinți și Gorj. Pe acolo o să ningă destul de mult și o să fie viscol puternic. În zonele joase vor domina ploile, iar maximele se vor opri pe la 2...3 grade – valori normale pentru început de ianuarie.

Mai vin ceva ploi și în ținuturile sudice, pe unde și vântul se menține destul de activ. Maximele ajung la 4...5 grade în lunca Dunării, iar la noapte sunt condiții de ceață în această zonă.

În București se mai răcește puțin și vor fi cel mult 3 grade pe la amiază. O să plouă din când în când, iar vântul o să fie mai insistent pe parcursul zilei. La noapte e posibil să apară ceața. Se mențin condițiile de ploaie și minima ajunge pe la 1 grad.

La munte găsim vreme de iarnă grea, ninsori destul de serioase și până la 30 de centimetri de zăpadă în masivele sud-vestice. Vântul se intensifică aproape peste tot. Pe creste atinge viteze de 90 km/h și asta înseamnă viscol puternic și vizibilitate scăzută.

Cine era tânărul român care a murit în tragedia din Elveția. Mama lui l-a dat dispărut după incendiul care a luat 40 de vieți

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, meteo, frig, ninsori, zapada, vremea,

Dată publicare: 05-01-2026 07:43

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
Citește și...
Vremea azi, 4 ianuarie 2026. Temperaturile ating minime de -11, iar ninsorile sunt înregistrate în multe zone ale țării
Vremea
Vremea azi, 4 ianuarie 2026. Temperaturile ating minime de -11, iar ninsorile sunt înregistrate în multe zone ale țării

Ziua de duminică aduce vreme închisă și precipitații în cea mai mare parte a țării, mai consistente în sud-vest. Vântul devine activ în sudul României, iar în masivele montane sudice se transformă în viscol.

Vremea rea a blocat zborurile de pe Otopeni. Pasagerii au așteptat și 14 ore până la decolare
Stiri actuale
Vremea rea a blocat zborurile de pe Otopeni. Pasagerii au așteptat și 14 ore până la decolare

Vremea rea a afectat și cursele aeriene. Pe aeroportul Otopeni, mai multe zboruri către diferite destinații au avut întârzieri. Pe de altă parte, 170 de turiști care plecau în Egipt au așteptat toată noaptea până când au decolat.

Până când vor continua lapovița și ninsorile. Vremea va începe să se încălzească. Când vor fi 16 grade
Vremea
Până când vor continua lapovița și ninsorile. Vremea va începe să se încălzească. Când vor fi 16 grade

Vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în aproape toate regiunile, cu cer mai mult noros, ploi în zona de sud a ţării şi ninsoare în rest, potrivit prognozei ANM pentru perioada 3 - 10 ianuarie 2026.

Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă
Vremea
Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă

Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară, fiind aşteptate ninsori, polei, dar şi viscol în zonele montane. La munte, stratul nou de zăpadă poate ajunge la 50 de centimetri, iar în Transilvania şi Maramureş la 15.

Vremea azi, 3 ianuarie 2026. Precipitații în cea mai mare parte a țării și temperaturi oscialante
Vremea
Vremea azi, 3 ianuarie 2026. Precipitații în cea mai mare parte a țării și temperaturi oscialante

Ziua de sâmbătă aduce vreme destul de neplăcută, înnorări și precipitații în cea mai mare parte a țării. Vântul bate mai tare pe litoral și pe crestele montane, iar în Carpații Orientali se transformă în viscol.

Recomandări
Rubio: SUA nu au nevoie de petrolul din Venezuela, ci de supremație în emisfera vestică. ”Toți președinții au făcut la fel”
Stiri externe
Rubio: SUA nu au nevoie de petrolul din Venezuela, ci de supremație în emisfera vestică. ”Toți președinții au făcut la fel”

După atacul american de sâmbătă dimineață, Venezuela are astăzi doi așa-ziși președinți. Delcy Rodriguez, vicepreședinta lui Maduro, a acceptat să preia funcția, la insistențele miniștrilor.

Rogobete: Avem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem. Cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control
Stiri actuale
Rogobete: Avem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem. Cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat duminică seară că sistemul de rezidenţiat trebuie regândit, deoarece numărul rezidenţilor este de trei ori mai mare decât locurile disponibile în sistemul medical românesc.

Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare
Stiri actuale
Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare

Suntem țara europeană cu cei mai mulți cetățeni stabiliți în străinătate. Peste 3 milioane trăiesc legal în statele Uniunii, potrivit Eurostat. Numărul este mai mare în realitate, dacă ne gândim că nu toți apar în statisticile oficiale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Ianuarie 2026

31:12

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28