Vremea azi, 5 ianuarie. Ninsori și polei în majoritatea regiunilor, vânt puternic la munte și sudul țării

Ziua de luni aduce vreme tare neplăcută, precipitații consistente, polei în multe zone din țară, vânt și ninsori viscolite pe la munte.

Vântul este ceva mai activ și în ținuturile sudice, iar maximele pleacă de la minus 2 grade în Bucovina și ajung pe la 14 grade în sudul Dobrogei.

În Dobrogea și Bărăgan, cerul rămâne acoperit de nori. Mai vin ceva ploi, dar vor fi destul de slabe. Vântul o să sufle mai tare în Dobrogea și poate atinge viteze de 55 km/h. În sudul acestei provincii o să fie mult mai cald decât ar trebui. Se vor înregistra 12 grade la Constanța și vreo 14 grade la Mangalia.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei se mai răcește puțin față de luni și vor fi cel mult 2 grade în Brăila și în Galați. O să plouă și în această zonă. Apare trecător și lapoviță. Este risc mare de polei pe șosele. La noapte se lasă ceața și e posibil să burnițeze.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim vreme închisă, ninsori la începutul zilei și lapoviță mai târziu. În aceste condiții o să fie ghețuș sau polei, așa că mare atenție dacă porniți la drum. Temperaturile rămân scăzute. Ajung cu greu pe la zero grade.

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș avem o zi mohorâtă și rece, multe precipitații și cantități mai însemnate de apă, până la 20 de litri pe metru pătrat. Vor domina ninsorile, dar o să fie și lapoviță, iar poleiul va crea probleme în unele zone. Pe la amiază se vor înregistra în jur de zero grade.

Precipitațiile continuă și în vestul României. Ninsorile se transformă în lapoviță, chiar ploaie, iar riscul de polei crește și în această regiune. În zonele montane o să ningă abundent, o să fie viscol și vizibilitatea o să scadă foarte mult.

Și în Transilvania găsim vreme închisă și multe precipitații. Vor fi ninsori dimineață, iar mai târziu o să cadă lapoviță, iar în unele zone o să plouă.

Se va depune polei pe șosele, iar vântul o să viscolească ninsoarea la multe la altitudini mari.

Vreme rea găsim și în Oltenia, mai ales în zonele montane din Mehedinți și Gorj. Pe acolo o să ningă destul de mult și o să fie viscol puternic. În zonele joase vor domina ploile, iar maximele se vor opri pe la 2...3 grade – valori normale pentru început de ianuarie.

Mai vin ceva ploi și în ținuturile sudice, pe unde și vântul se menține destul de activ. Maximele ajung la 4...5 grade în lunca Dunării, iar la noapte sunt condiții de ceață în această zonă.

În București se mai răcește puțin și vor fi cel mult 3 grade pe la amiază. O să plouă din când în când, iar vântul o să fie mai insistent pe parcursul zilei. La noapte e posibil să apară ceața. Se mențin condițiile de ploaie și minima ajunge pe la 1 grad.

La munte găsim vreme de iarnă grea, ninsori destul de serioase și până la 30 de centimetri de zăpadă în masivele sud-vestice. Vântul se intensifică aproape peste tot. Pe creste atinge viteze de 90 km/h și asta înseamnă viscol puternic și vizibilitate scăzută.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













