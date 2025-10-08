Noul sistemul de verificare la granițele României va fi introdus treptat. Primele puncte, operaționale din 12 octombrie

Stiri actuale
08-10-2025 | 15:56
politia de frontiera
Politia de Frontiera Romana

Poliţia de Frontieră anunţă că, din 12 octombrie 2025, Uniunea Europeană va activa Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), un nou instrument electronic de control la frontiere. În România, implementarea va fi realizată treptat.

 

autor
Aura Trif

Sistemul este operaţionalizat în România începând cu punctele de trecere a frontierei Midia (jud. Constanţa), Stânca (jud. Botoşani), Naidaş (jud. Caraş-Severin), Sighet (jud. Maramureş) şi Aeroport Sibiu, urmând să fie extins gradual şi în celelalte puncte de trecere a frontierei în următoarea perioadă (maximum 170 de zile).

”Reamintim faptul că EES se aplică doar cetăţenilor acelor state care nu fac parte din UE şi care intenţionează să efectueze şederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în oricare 180 de zile). Sistemul va înregistra data şi locul de intrare şi ieşire pentru cetăţenii NON-UE, va colecta date alfanumerice şi biometrice (imagine facială şi patru amprente digitale) şi va calcula automat durata şederii legale”, a transmis Poliţia de Frontieră.

Pașapoartele, ștampilate manual

Pe durata perioadei de tranziţie (aproximativ 6 luni), paşapoartele vor continua să fie ştampilate manual.

Implementarea sistemului urmăreşte realizarea unui control mai sigur şi eficient, înlocuind treptat ştampilarea manuală a documentelor de călătorie, fără a modifica drepturile de circulaţie existente.

Citește și
Migranți Irak
Nouă migranți irakieni, descoperiți ascunși în rezervoarele a trei camioane, în Giurgiu. Ce i-a dat de gol. VIDEO

”La prima intrare, după activarea sistemului, vor fi prelevate datele biometrice, iar la călătoriile ulterioare verificarea se va realiza automat, reducând timpul de aşteptare la frontieră. Amprentarea prin sistemul EES se aplică cetăţenilor ţărilor NON-UE, cu excepţia copiilor sub 12 ani, a persoanelor pentru care prelevarea amprentelor este imposibilă şi a deţinătorilor de permise de şedere sau vize de lungă durată eliberate de un stat membru al UE”, a mai trasmis sursa citată.

Datele vor fi păstrate timp de 3 ani (sau 5 ani în cazul refuzului intrării ori al depăşirii duratei legale de şedere), cu respectarea strictă a legislaţiei europene privind protecţia datelor.

Toto Dumitrescu, urmărit penal și pentru conducere sub influența drogurilor. Prima reacție: „Crezi că sunt surprins?”

Sursa: News.ro

Etichete: frontiera, vama, control,

Dată publicare: 08-10-2025 15:56

Articol recomandat de sport.ro
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Citește și...
Captură de aproape 40.000 de euro într-o remorcă, descoperită în urma unui control în Timiș. Șoferul a fost reținut. FOTO
Stiri actuale
Captură de aproape 40.000 de euro într-o remorcă, descoperită în urma unui control în Timiș. Șoferul a fost reținut. FOTO

Poliţiştii de frontieră și lucrătorii vamali de la Punctul de Trecere a Frontierei Valcani au depistat peste 7.800 de pachete de țigări ascunse într-un perete dublu al remorcii unui ansamblu rutier condus de un cetățean sârb.

Nouă migranți irakieni, descoperiți ascunși în rezervoarele a trei camioane, în Giurgiu. Ce i-a dat de gol. VIDEO
Stiri actuale
Nouă migranți irakieni, descoperiți ascunși în rezervoarele a trei camioane, în Giurgiu. Ce i-a dat de gol. VIDEO

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Giurgiu au depistat nouă cetăţeni irakieni ascunşi în rezervoarele modificate ale trei camioane, cu scopul de a intra ilegal în ţară.  

O mașină de 20.000 de euro a fost confiscată de polițiști în Mehedinți. Ce nereguli au descoperit în urma unui control. FOTO
Stiri actuale
O mașină de 20.000 de euro a fost confiscată de polițiști în Mehedinți. Ce nereguli au descoperit în urma unui control. FOTO

Polițiștii de frontieră din Mehedinți au descoperit un autoturism căutat de autoritățile din Germania, la Punctul de Trecere a Frontierei Porțile de Fier I.

 

Recomandări
LIVE UPDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Codul roșu a fost prelungit în Constanța. Cum arată noua hartă meteo
Stiri actuale
LIVE UPDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Codul roșu a fost prelungit în Constanța. Cum arată noua hartă meteo

Codul roșu de ploi torențiale a expirat în patru județe și municipiul București. În Constanța, avertizarea meteo a fost prelungită până la ora 18:00.

CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan
Stiri Politice
CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan

Judecătorii Curții Constituționale au amânat din nou, miercuri, 8 octombrie, pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților, fiind anunțată data de 20 octombrie. De asemenea, a fost amânată și decizia privind măsurile fiscale.

CSM, după amânarea CCR. O situație de o „gravitate excepțională”. Consiliul anunță continuarea acțiunilor de protest
Stiri Justitie
CSM, după amânarea CCR. O situație de o „gravitate excepțională”. Consiliul anunță continuarea acțiunilor de protest

Consiliul Superior al Magistraturii arată o situație de „gravitate excepţională” în sistemul judiciar, cauzată de atitudinea ostilă a politicienilor față de justiție și inițierea demersului legislativ privind modificarea statutului magistraților, la CCR.

Top citite
1 Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor, Dominic Fritz
Inquam Photos / Octav Ganea
Stiri Politice
Liderii coaliției s-au pus de acord asupra unor tăieri de 10% în administrația publică, fără să știe încă ce taie
2 horoscop bani
Shutterstock
Stiri Diverse
Patru zodii primesc sprijin financiar sau în carieră pe 8 octombrie 2025
3 copii, bebelusi, spital, maternitate
Shutterstock
Stiri externe
Povestea de film a doi bebeluși din Austria încurcați la naștere, care și-au cunoscut părinții biologici după 35 de ani
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 08 Octombrie 2025

47:35

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Octombrie 2025

01:45:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
7 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28