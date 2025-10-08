Noul sistemul de verificare la granițele României va fi introdus treptat. Primele puncte, operaționale din 12 octombrie

Poliţia de Frontieră anunţă că, din 12 octombrie 2025, Uniunea Europeană va activa Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), un nou instrument electronic de control la frontiere. În România, implementarea va fi realizată treptat.

Sistemul este operaţionalizat în România începând cu punctele de trecere a frontierei Midia (jud. Constanţa), Stânca (jud. Botoşani), Naidaş (jud. Caraş-Severin), Sighet (jud. Maramureş) şi Aeroport Sibiu, urmând să fie extins gradual şi în celelalte puncte de trecere a frontierei în următoarea perioadă (maximum 170 de zile).

”Reamintim faptul că EES se aplică doar cetăţenilor acelor state care nu fac parte din UE şi care intenţionează să efectueze şederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în oricare 180 de zile). Sistemul va înregistra data şi locul de intrare şi ieşire pentru cetăţenii NON-UE, va colecta date alfanumerice şi biometrice (imagine facială şi patru amprente digitale) şi va calcula automat durata şederii legale”, a transmis Poliţia de Frontieră.

Pașapoartele, ștampilate manual

Pe durata perioadei de tranziţie (aproximativ 6 luni), paşapoartele vor continua să fie ştampilate manual.

Implementarea sistemului urmăreşte realizarea unui control mai sigur şi eficient, înlocuind treptat ştampilarea manuală a documentelor de călătorie, fără a modifica drepturile de circulaţie existente.

”La prima intrare, după activarea sistemului, vor fi prelevate datele biometrice, iar la călătoriile ulterioare verificarea se va realiza automat, reducând timpul de aşteptare la frontieră. Amprentarea prin sistemul EES se aplică cetăţenilor ţărilor NON-UE, cu excepţia copiilor sub 12 ani, a persoanelor pentru care prelevarea amprentelor este imposibilă şi a deţinătorilor de permise de şedere sau vize de lungă durată eliberate de un stat membru al UE”, a mai trasmis sursa citată.

Datele vor fi păstrate timp de 3 ani (sau 5 ani în cazul refuzului intrării ori al depăşirii duratei legale de şedere), cu respectarea strictă a legislaţiei europene privind protecţia datelor.

