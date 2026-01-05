Atacul care a lăsat în beznă Berlinul a fost revendicat de extremiști. Cine sunt. Și-au cerut scuze față de săracii afectați

Stiri externe
05-01-2026 | 08:10
Militanţii de extremă stânga germani care protestează faţă de criza climatică şi inteligenţa artificială au revendicat responsabilitatea pentru un atac care a întrerupt alimentarea cu energie electrică a zeci de mii de locuinţe din Berlin.  

Cristian Anton

În timp ce autorităţile de securitate ale statului au deschis o anchetă pentru a stabili cauza unui incendiu produs în apropierea centralei termice şi electrice Lichterfelde, care a avariat mai multe cabluri de înaltă tensiune, grupul Vulkangruppe (Grupul Vulcan) a declarat că a vizat în mod deliberat unele dintre cele mai bogate cartiere ale oraşului.

Incendiul care a izbucnit sâmbătă dimineaţa pe un pod peste canalul Teltow, în sud-vestul capitalei germen, ar putea priva de energie electrică - şi în multe cazuri şi de căldură -, până pe 8 ianuarie, până la 35.000 de locuinţe şi 1.900 de firme, a declarat compania de energie electrică Stromnetz Berlin.

Într-o broşură de 2.500 de cuvinte văzută de The Guardian, pe care un purtător de cuvânt al poliţiei a calificat-o drept „credibilă”, grupul a declarat că a avut ca scop „întreruperea alimentării cu energie electrică a clasei conducătoare”.

Grupul a condamnat „lăcomia pentru energie” generată de combustibilii fosili cu emisii ridicate, calificând atacul drept „acţiune în interes public” şi „act de autoapărare şi solidaritate internaţională cu toţi cei care protejează pământul şi viaţa”.

Extremiștii și-au cerut scuze față de persoanele sărace lăsate în frig și întuneric

În mesajul care includea detalii despre incendiu, Vulkangruppe a declarat că centrele de date utilizate pentru IA agravează problema consumului de energie dăunător pentru climă, creând în acelaşi timp pericole pentru societate.

„Contribuim la propria noastră supraveghere, iar aceasta este cuprinzătoare. Corporaţiile tehnologice sunt în mâinile oamenilor cu putere pe care noi le-o dăm”, a afirmat grupul. „Într-o zi, vom sta pur şi simplu în faţa ecranelor luminoase sau a maşinilor moarte, în timp ce noi înşine vom muri de sete şi de foame”.

Grupul a declarat că doreşte să-şi ceară scuze celor mai puţin înstăriţi care au fost afectaţi de întreruperea curentului electric, dar a afirmat că simpatia sa este limitată „pentru mulţi proprietari de vile” care se află acum în întuneric.

Zona afectată de întreruperea curentului electric include multe azile de bătrâni şi spitale, precum şi blocuri înalte cu locatari care depind de lifturi ce acum sunt nefuncţionale.

Berlinul a înregistrat ninsori moderate în weekend, iar temperaturile nocturne au scăzut mult sub zero grade.

Primarul Berlinului, Kai Wegner, a declarat că este convins că întreruperea masivă a energiei electrice a avut un motiv politic, în timp ce experţii în securitate au afirmat că aceasta poartă semnele atacurilor anterioare ale extremei stângi.

„Este inacceptabil ca extremiştii de stânga să atace din nou în mod deschis reţeaua noastră electrică, punând astfel în pericol vieţi omeneşti”, a declarat Wegner reporterilor în timpul unei vizite la un adăpost de urgenţă pentru persoanele care nu au căldură şi apă caldă.

Poliția merge pe stradă și informează locuitorii prin megafoane despre ce se întâmplă

În condiţiile în care şi reţelele de telefonie mobilă erau întrerupte, poliţia a folosit difuzoare ataşate la vehiculele lor pentru a informa publicul în timp ce ajuta persoanele care aveau nevoie de îngrijire. Mai multe linii regionale de transport au fost întrerupte, iar mulţi elevi care urmau să se întoarcă la şcoală luni ar putea să-şi prelungească vacanţa până la sfârşitul săptămânii.

Un atac incendiar anterior atribuit extremei stângi în septembrie a întrerupt alimentarea cu energie electrică timp de 60 de ore în sud-estul oraşului, în ceea ce a fost, potrivit rapoartelor, cea mai lungă întrerupere a energiei electrice din Berlin de la al Doilea Război Mondial.

Teoriile preliminare despre întreruperea energiei electrice din weekend includeau un posibil sabotaj rus, întrucât Germania se află în stare de alertă maximă în ceea ce priveşte atacurile asupra infrastructurii sale din partea actorilor străini.

În martie 2024, Vulkangruppe a revendicat un atac incendiator împotriva unui stâlp de la gigafabrica Tesla din afara Berlinului, ceea ce a întrerupt alimentarea cu energie electrică a fabricii şi a oprit temporar producţia.

În raportul său anual de securitate din 2024, autoritatea germană de supraveghere a serviciilor de informaţii interne a menţionat atacurile repetate asupra reţelei regionale de energie electrică din partea Vulkangruppe, pe care o clasifică ca organizaţie extremistă de stânga.

Autoritatea a afirmat că grupul extremist, înfiinţat în urmă cu aproximativ 14 ani, a ales aceste ţinte pentru „efectele palpabile asupra populaţiei”, intenţionând să provoace distrugeri care necesită reparaţii minuţioase şi îndelungate, fără a se preocupa prea mult de daunele colaterale.

Stromnetz Berlin a declarat că, iniţial, 45.000 de gospodării şi 2.200 de întreprinderi din districtele Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee şi Lichterfelde au fost afectate de întreruperea alimentării cu energie electrică, care a început sâmbătă, în jurul orei 6 dimineaţa.

Duminică la prânz, compania a declarat pe pagina de criză a site-ului său web că aproximativ 10.000 de gospodării şi 300 de întreprinderi din Lichterfelde aveau din nou curent electric.

Însă vremea rece a împiedicat eforturile de instalare a noilor cabluri subterane, ceea ce înseamnă că restul gospodăriilor ar putea fi nevoite să aştepte până joi după-amiază pentru a avea din nou lumină şi căldură.

Experţii au afirmat că atacurile asupra infrastructurii energetice necesită puţine cunoştinţe de specialitate pentru a avea un impact dramatic, hărţile cu componentele cheie ale reţelei electrice fiind disponibile online, iar planurile de urgenţă în caz de sabotaj fiind puţine.

Pană majoră în Berlin. Zeci de mii de oameni și firme au rămas fără curent electric. Autoritățile nu exclud un sabotaj

Sursa: News.ro

Dată publicare: 05-01-2026 07:41

