Bărbatul de 60 de ani a fost dus cu ambulanţa la spitalul judeţean din Reşiţa, după ce a căzut şi s-a rănit serios la un picior.

Medicul de urgenţă care l-a preluat a constatat că pacientul avea o fractură la picior, dar şi pneumotorax - o acumulare de aer între plămân şi peretele toracic. Adică o afecţiune pentru care trebuia să se intervină imediat.

Cu toate acestea, bărbatul a fost internat la ortopedie, unde a fost operat doar la femur. După 5 zile, s-a prăpădit.

A urmat o anchetă a Parchetului de pe Lângă Judecătoria Reşiţa. La finalul investigaţiei, procurorii au concluzionat că pacientul nu a fost tratat pentru pneomotorax, afecţiune care îi punea viaţa în pericol şi era deci prioritară.

Citește și
Şeful Armatei, despre acuzaţiile aduse de DNA: „Afirm fără echivoc că nu am săvârşit nicio faptă de corupţie”

Medicul de la urgențe şi cel ortoped vor fi judecaţi acum pentru ucidere din culpă, prin culpă medicală.