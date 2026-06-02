Bărbatul de 60 de ani a fost dus cu ambulanţa la spitalul judeţean din Reşiţa, după ce a căzut şi s-a rănit serios la un picior.

Medicul de urgenţă care l-a preluat a constatat că pacientul avea o fractură la picior, dar şi pneumotorax - o acumulare de aer între plămân şi peretele toracic. Adică o afecţiune pentru care trebuia să se intervină imediat.

Cu toate acestea, bărbatul a fost internat la ortopedie, unde a fost operat doar la femur. După 5 zile, s-a prăpădit.

A urmat o anchetă a Parchetului de pe Lângă Judecătoria Reşiţa. La finalul investigaţiei, procurorii au concluzionat că pacientul nu a fost tratat pentru pneomotorax, afecţiune care îi punea viaţa în pericol şi era deci prioritară.

Medicul de la urgențe şi cel ortoped vor fi judecaţi acum pentru ucidere din culpă, prin culpă medicală.