Consum record de mezeluri în România. Cârnații și salamul domină meniul. Medicii trag un semnal de alarmă

Cârnații și salamul sunt vedetele din farfurie, alături de șuncă, parizer și crenvurști, produse pe care mulți le cumpără pentru că sunt mai ieftine decât carnea proaspătă.

În timp ce producția internă crește, importurile de mezeluri ating și ele niveluri record. Medicii avertizează că un consum prea mare de mezeluri aduce riscuri pentru sănătate. La raioanele cu mezeluri este forfotă tot timpul. Mâini grăbite pun în coș salamuri feliate, cârnăciori și parizer. În fața valului de clienți, angajații aprovizionează rafturile.

De altfel, datele Institutului Național de Statistică arată o creștere a consumului cu aproape 100 de grame de mezeluri lunar, de persoană, față de 2024. În final ajungem la aproape 1 kilogram și 200 de grame de mezeluri. Atât mănâncă în fiecare lună un român. Iar preferințele sunt clare.

Mezelurile sunt mai ieftine decât carnea proaspătă

Cel puțin jumătate de kilogram din această cantitate sunt cârnații, fie ei afumați, fierți sau uscați. Nici salamul nu este mai prejos, pentru că la el poftesc foarte mulți dintre amatorii de mezeluri. Este versatil, ușor de strecurat în sendvișuri sau chiar în omlete și pizza făcute acasă. Așadar, adunăm și aici aproape jumătate de kilogram mâncat în fiecare lună.

Mezelurile sunt mai ieftine decât carnea proaspătă. Sunt gustoase și practice și pot înlocui o masă. Un sendviș, de pildă, cu pâine albă, salam, brânză și unt poate avea 400 de calorii. Medicii atrag atenția că mezelurile ne pot aduce multe probleme de sănătate dacă sunt consumate des.

Multe dintre mezelurile fabricate industrial au în compoziție multă sare, zahăr, potențiatori de gust și alte chimicale greu de citit de pe etichetă.

Lygia Alexandrescu, specialist în alimentație: „Problema întregii lumi este că se mănâncă cu prea multă grăsime, se mănâncă cu prea multă sare și atunci riscurile sunt și ele foarte mari. Din păcate, suntem pe locul 1 la decesul prin boală cardiovasculară nediagnosticată la timp și fără prevenție.”

Producția de mezeluri românești trece de 411.000 de tone anual, dar apar și multe variante de mezeluri bogate în carne și fără liste nesfârșite de aditivi. În paralel, cresc și importurile. În primele șapte luni ale acestui an am adus din alte țări aproape 20.000 de tone.

