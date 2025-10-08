Noi reguli pentru produsele vegetale. UE interzice denumiri precum "friptură", "cârnat", "burger", dacă nu au carne

Parlamentul European rescrie rețeta burgerilor vegetali. La Strasbourg, eurodeputații au votat interzicerea folosirii denumirilor precum „burger", „friptură" sau „cârnați" pentru produsele pe bază de plante.

Dezbaterea deputaților a fost una aprinsă.

Votul a fost strâns, dar în final Parlamentul European a adoptat un amendament care redefinește clar ce înseamnă carne și produse din carne. Noile reguli stabilesc că denumiri precum "friptură", "escalop", "cârnat", "burger" sau "hamburger" pot fi folosite doar pentru produse care conțin carne provenită din animale.

Decizia vine la scurt timp după publicarea raportului EAT-Lancet, care recomandă o tranziție globală către o dietă mai echilibrată — cu mai multe produse vegetale și mai puțină carne. Potrivit experților, o astfel de schimbare ar putea preveni până la 15 milioane de decese premature anual și ar reduce la jumătate emisiile din sectorul alimentar.

Totodată, eurodeputații cer reguli mai clare pentru etichetarea produselor agricole, în special pentru folosirea termenilor "corect" sau "echitabil". Ei propun ca alimentele importate să fie acceptate în Uniune doar dacă respectă aceleași limite de pesticide ca produsele europene.

