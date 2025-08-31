Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din patru judeţe, până luni dimineaţa. Avertismentul hidrologilor

31-08-2025 | 16:58
inundatii suceava
Agerpres

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis duminică o avertizare Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din judeţele Bistriţa-Năsăud, Suceava, Harghita şi Neamţ, valabilă până luni dimineaţa.

Mihaela Ivăncică

Potrivit hidrologilor, în intervalul 31 august, ora 18:00 - 1 septembrie, ora 09:00, pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mare - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa Năsăud), Bistriţa - bazin amonte S.H. Cârlibaba şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Cârlibaba - amonte S.H. Straja (judeţele: Suceava, Harghita şi Neamţ) se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale.

Cod galben de inundații în peste 20 de bazine hidrografice

De asemenea, în intervalul 31 august, ora 12:00 - 1 septembrie, ora 12:00, va fi în vigoare un Cod galben de inundaţii în bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega, Timiş, Cerna, Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa şi Siret.

Astfel, sunt afectate râurile din bazinele hidrografice: Vişeu - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Iza - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Lăpuş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş), Tur - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Satu Mare), Someşul Mare - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa Năsăud), Someşul Mic - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj), Someş - afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Dej (judeţele: Cluj, Sălaj, Maramureş şi Satu Mare), Crasna - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Sălaj şi Satu Mare), Barcău - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Sălaj şi Bihor), Crişul Repede - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Cluj şi Bihor), Crişul Negru - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Arad).

De asemenea, sunt vizate de avertizarea hidrologică şi Crişul Alb - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Hunedoara şi Arad), Mureş - bazin amonte S.H. Glodeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Glodeni - amonte confluenţă cu râul Arieş (judeţele: Harghita, Mureş şi Bistriţa Năsăud), Arieş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Alba şi Cluj), Mureş - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Aries - amonte confluenţă cu râul Târnava (judeţul Alba), Târnava Mică - bazin amonte S.H. Sărăţeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sărăţeni (judeţele: Harghita, Mureş şi Alba), Târnava Mare - bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba), Mureş - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava - amonte S.H. Săvârşin (judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara şi Arad), Bega - bazin amonte S.H. Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Făget - amonte S.H. Remetea (judeţele: Timiş şi Arad), Timiş - bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova - amonte S.H. Lugoj, Pogăniş - bazin amonte Ac. Cadar Duboz (judeţele: Caraş Severin şi Timiş).

inundatii brosteni
Câți bani a primit o familie din Broșteni care avea asigurare facultativă pentru locuința distrusă de inundații

Cod galben extins și în sudul și estul țării

Nu în ultimul rând, vor mai intra sub Cod galben: Cerna - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş Severin), Jiu - bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu - amonte S.H. Rovinari (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Motru - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), Gilort - bazin superior (judeţul Gorj), Olt - bazin amonte S.H. Micfalău şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău - amonte Ac. Ioneşti (judeţele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Olteţ - bazin superior (judeţele: Gorj şi Vâlcea), Argeş - bazin superior, Dâmboviţa - bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa - bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni - amonte S.H. Târgovişte (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova), Prahova - bazin superior, Teleajen - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Prahova), Suceava - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Suceava), Moldova - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava şi Neamţ), Bistriţa - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava, Harghita şi Neamţ), Trotuş - bazin amonte S.H. Ghimeş Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H Ghimeş Făget (judeţele: Harghita, Neamţ, Bacău, Covasna şi Vrancea), Putna - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea).

Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor atenţionate, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate.

Hidrologii avertizează că în zonele menţionate, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale Cotelor de Apărare.

Sursa: Agerpres

Suma maximă primită de o familie din Suceava ca despăgubire după inundații. 6.000 de dosare deschise în baza asigurărilor
Suma maximă primită de o familie din Suceava ca despăgubire după inundații. 6.000 de dosare deschise în baza asigurărilor

Companiile de asigurări au avizat zilnic circa 50 de dosare de daună, în perioada aprilie-iulie 2025, pentru pagubele cauzate de furtuni şi inundaţii, informează vineri Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).

Câți bani a primit o familie din Broșteni care avea asigurare facultativă pentru locuința distrusă de inundații
Câți bani a primit o familie din Broșteni care avea asigurare facultativă pentru locuința distrusă de inundații

O companie de asigurări a plătit o despăgubire de peste 912.000 de lei în urma inundaţiilor de la finalul lunii iulie. Banii au fost acordați unei familii din localitatea Broşteni, judeţul Suceava.

Cod galben de inundaţii în 12 bazine hidrografice, până sâmbătă dimineaţa. Avertismentul hidrologilor
Cod galben de inundaţii în 12 bazine hidrografice, până sâmbătă dimineaţa. Avertismentul hidrologilor

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă până sâmbătă dimineaţa în 12 bazine hidrografice.

MAE, atenţionare de călătorie pentru Italia. Vreme extremă şi inundaţii severe în mai multe regiuni
MAE, atenţionare de călătorie pentru Italia. Vreme extremă şi inundaţii severe în mai multe regiuni

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că, până pe 23 august, regiunile Emilia-Romagna, Toscana şi Marche vor fi afectate de vreme severă şi inundaţii.

Cod portocaliu de inundaţii pentru sectoare de râuri din șase județe. Avertismentul hidrologilor
Cod portocaliu de inundaţii pentru sectoare de râuri din șase județe. Avertismentul hidrologilor

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis un Cod portocaliu de inundaţii, valabil luni, în intervalul orar 14:00 - 24:00, pentru anumite sectoare de râuri din judeţele Braşov, Covasna, Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov.

Președintele Nicușor Dan recunoaște că nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliție pentru șefii SRI și SIE
Președintele Nicușor Dan recunoaște că nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliție pentru șefii SRI și SIE

Preşedintele României, Nicuşor Dan, nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR în ceea ce privește conducerile celor două servicii de informații din România, SRI și SIE.

Guvernul se împrumută pe bandă rulantă: aproape 7 miliarde lei vor fi luați din bănci în septembrie
Guvernul se împrumută pe bandă rulantă: aproape 7 miliarde lei vor fi luați din bănci în septembrie

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna septembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 795 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive.

Trump vrea să trimită mercenari americani în Ucraina ca parte a unui viitor plan de pace
Trump vrea să trimită mercenari americani în Ucraina ca parte a unui viitor plan de pace

Firme militare private americane ar putea fi desfășurate în Ucraina ca parte a unui plan de pace pe termen lung, scrie The Telegraph.

