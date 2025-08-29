Suma maximă primită de o familie din Suceava ca despăgubire după inundații. 6.000 de dosare deschise în baza asigurărilor

29-08-2025 | 13:53
inundatii suceava

Companiile de asigurări au avizat zilnic circa 50 de dosare de daună, în perioada aprilie-iulie 2025, pentru pagubele cauzate de furtuni şi inundaţii, informează vineri Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).

Sabrina Saghin

Astfel, în contextul furtunilor şi inundaţiilor din ultimele luni, circa 6.000 de proprietari de locuinţe şi antreprenori au avizat daune în baza asigurărilor pentru locuinţe şi companii.

Dintre acestea, aproximativ 5.000 de dosare de daună au fost deschise în baza asigurărilor pentru locuinţe, iar 753 de dosare au fost avizate în baza poliţelor dedicate companiilor, ceea ce confirmă că şi sectorul economic a resimţit efectele acestor fenomene, prin afectarea clădirilor, echipamentelor sau a altor bunuri asigurate, precizează UNSAR ăntr-un comunicat transmis AGERPRES.

„Aceste cifre arată, o dată în plus, cât de important este ca oamenii şi companiile să fie protejate financiar în faţa riscurilor naturale. Având în vedere inundaţiile recente, subliniem importanţa sprijinului autorităţilor locale, mai ales în ceea ce priveşte creşterea numărului locuinţelor asigurate, pentru a proteja mai bine comunităţile. Nu în ultimul rând, recomandăm tuturor proprietarilor să-şi asigure bunurile şi proprietăţile la valoarea lor reală, pentru a beneficia de despăgubiri pe măsura pagubelor suferite", a declarat Alexandru Ciuncan, preşedinte şi director general al UNSAR.

La rândul său, Alina Bărbulescu, specialist Asigurări Generale în cadrul UNSAR, a precizat că furtunile şi inundaţiile nu mai sunt evenimente izolate, ci realităţi în contextul schimbărilor climatice.

Care a fost suma maximă primită de o familie de la asiguratori

O companie de asigurări a plătit o despăgubire de peste 912.000 de lei în urma inundaţiilor de la finalul lunii iulie. Banii au fost acordați unei familii din localitatea Broşteni, judeţul Suceava.

Cea mai mare despăgubire plătită până în acest moment depăşeşte 912.000 de lei şi a fost acordată unei familii din localitatea Broşteni, judeţul Suceava, zona cea mai afectată de fenomenele meteo extreme. Despăgubirea a acoperit o locuinţă complet distrusă de viitură. Apa a afectat grav structura de rezistenţă şi a rupt fundaţia casei, aceasta fiind ulterior demolată, conform documentelor oficiale emise de Primăria Broşteni”, se menţionează într-un comunicat de presă emis de Allianz-Țiriac.

Sub influența factorilor economici precum inflația, modificările legislative și riscurile tot mai frecvente asociate schimbărilor climatice, costurile asigurării au suferit modificări semnificative în 2025.

Polița PAD – o obligație legală pentru toți proprietarii

În România, proprietarii de locuințe au obligația să încheie o poliță de asigurare obligatorie (PAD) care acoperă riscurile de bază, precum cutremurele, inundațiile și alunecările de teren. Această poliță are un cost fix, stabilit prin lege, de 20 euro pe an pentru locuințele din materiale moderne și 10 euro pe an pentru cele construite din materiale tradiționale, cum ar fi lemnul sau chirpiciul.

Pe lângă polița obligatorie, proprietarii pot opta pentru o asigurare facultativă. Aceasta acoperă o gamă mai largă de riscuri, inclusiv incendii, furturi, vandalism și pagube provocate de diverse accidente domestice. Prețurile pentru asigurările facultative variază în funcție de valoarea imobilului, locație și acoperirile suplimentare solicitate. În 2025, costurile medii pentru o astfel de poliță se situează între 150 și 500 de lei anual, în funcție de specificul locuinței și riscurile asumate.

20% din românii din zona afectată de inundații, dețin asigurare

Doar puțin peste 20% dintre gospodăriile aflate în localitățile afectate de inundații au o poliță de asigurare, emisă de PAID. Deși e obligatorie, românii nu se înghesuie să o facă.

La nivel național, doar o treime din totalul gospodăriilor din România sunt asigurate, deși suma pentru o astfel de poliță nu depășește 20 de euro pe an de gospodărie.

Polița acoperă și riscul de inundații, ceea ce înseamnă că familiile afectate pot accesa protecția financiară oferită prin asigurarea obligatorie (PAD).

