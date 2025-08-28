Câți bani a primit o familie din Broșteni care avea asigurare facultativă pentru locuința distrusă de inundații

O companie de asigurări a plătit o despăgubire de peste 912.000 de lei în urma inundaţiilor de la finalul lunii iulie şi a fost acordată unei familii din localitatea Broşteni, judeţul Suceava.

Aceasta este cea mai mare despăgubire plătită până în prezent pentru o casă distrusă de viitură, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.

„Cea mai mare despăgubire plătită până în acest moment depăşeşte 912.000 de lei şi a fost acordată unei familii din localitatea Broşteni, judeţul Suceava, zona cea mai afectată de fenomenele meteo extreme. Despăgubirea a acoperit o locuinţă complet distrusă de viitură. Apa a afectat grav structura de rezistenţă şi a rupt fundaţia casei, aceasta fiind ulterior demolată, conform documentelor oficiale emise de Primăria Broşteni”, se menţionează într-un comunicat de presă emis de Allianz-Țiriac.

„Fenomenele devastatoare recente subliniază încă o dată importanţa asigurării facultative a locuinţei, singura care oferă protecţie la valoarea reală a locuinţei şi oferă acoperire completă, inclusiv împotriva inundaţiilor, furtunilor, cutremurelor, incendiilor şi altor riscuri majore”, susţin reprezentanţii companiei de asigurări.

Câți dintre sinistrații din Suceava afectați de inundații aveau asigurare

Peste 600 de sinistrați au avut nevoie de ajutor din cauza dezastrelor provocate de viituri. Foarte puțini aveau locuințele asigurate în caz de dezastru.

La acel moment, ei au fost adăpostiți peste noapte în cămine și școli sau la rudele lor, care locuiesc în apropiere.

Potrivit Asigurătorilor Împotriva Dezastrelor Naturale, puțin peste 20% din locuințele din regiunea afectată sunt asigurate împotriva dezastrelor naturale.

La nivel național însă, numărul locuințelor asigurate obligatoriu prin polițele PAD a fost de aproximativ 2,31 milioane în iulie 2025.

În momentul în care s-a produs tragedia, sute de case au fost distruse, trei oameni și-au pierdut viața și 200 au fost recuperați de echipajele de urgență.

