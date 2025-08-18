Cod portocaliu de inundaţii pentru sectoare de râuri din șase județe. Avertismentul hidrologilor

Stiri actuale
18-08-2025 | 12:00
inundatii, Sighetu Marmatiei
Prefectura Sighetu Marmatiei

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis un Cod portocaliu de inundaţii, valabil luni, în intervalul orar 14:00 - 24:00, pentru anumite sectoare de râuri din judeţele Braşov, Covasna, Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov.

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit unui comunicat al INHGA, în intervalul 18 august, ora 12:00 - 19 august, ora 9:00, este în vigoare şi un Cod Galben pentru râuri din judeţele Alba, Cluj, Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu, Hunedoara, Gorj, Mehedinţi, Covasna, Vâlcea, Argeş, Olt, Dolj, Teleorman, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Prahova şi Buzău.

Avertizarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte severe de inundaţii locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele Dâmboviţa şi Prahova.

"Populaţia din zonele afectate este rugată să manifeste prudenţă sporită şi să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă. De asemenea, este recomandat ca bunurile de valoare să fie protejate, iar persoanele aflate în zone cu potenţial risc să fie pregătite pentru evacuare temporară, în cazul în care situaţia o va impune", se arată în comunicatul hidrologilor.

Sursa: Agerpres

Etichete: inundatii,

Dată publicare: 18-08-2025 12:00

Articol recomandat de sport.ro
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Citește și...
E-coli şi coliformi în apa din mai multe fântâni din Neamț. Au fost făcute analize de laborator
Stiri actuale
E-coli şi coliformi în apa din mai multe fântâni din Neamț. Au fost făcute analize de laborator

Apa din mai multe fântâni din Farcaşa şi Borca, localităţi afectate de inundaţii la sfârşitul lunii iulie, este nepotabilă, a informat Prefectura Neamţ.

Cod roșu de vijelie în Suceava: Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei după ploile torențiale
Stiri actuale
Cod roșu de vijelie în Suceava: Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei după ploile torențiale

Pompierii din județul Suceava au intervenit, miercuri după-amiază, în mai multe zone din municipiu după ce ploile torențiale au provocat inundații locale și pagube materiale.

Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din cinci judeţe. Alte 23, sub cod galben. Avertismentul hidrologilor
Stiri actuale
Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din cinci judeţe. Alte 23, sub cod galben. Avertismentul hidrologilor

Hidrologii au emis o avertizare Cod portocaliu de inundaţii, valabilă miercuri, pentru unele sectoare de râuri din judeţele Suceava, Neamţ, Harghita, Botoşani şi Iaşi.

Vara anului 2025 este marcată de fenomene meteo extreme: recorduri de caniculă şi ploi. Avertismentul specialiştilor
Vremea
Vara anului 2025 este marcată de fenomene meteo extreme: recorduri de caniculă şi ploi. Avertismentul specialiştilor

Căldură record, incendii masive, inundaţii mortale - luna august abia a început, dar vara anului 2025 este deja marcată de o serie de fenomene meteorologice distructive şi mortale în emisfera nordică, transmite AFP.

Cod portocaliu de inundații pe râuri din trei județe. Cod galben pe sectoare de râuri din 15 județe
Stiri actuale
Cod portocaliu de inundații pe râuri din trei județe. Cod galben pe sectoare de râuri din 15 județe

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a instituit luni, până la ora 20:00, un Cod Portocaliu de inundaţii pe râuri din judeţele Suceava, Harghita şi Neamţ.

Recomandări
LIVE UPDATE: Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Putin ar fi acceptat să permită garanții de securitate ”în stilul” NATO
Stiri externe
LIVE UPDATE: Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Putin ar fi acceptat să permită garanții de securitate ”în stilul” NATO

Volodimir Zelenski se întâlnește azi cu Donald Trump. Va fi însoțit de șefa Comisiei Europene, lideri din Germania, Marea Britanie, Italia, Franța și Finlanda, precum și de secretarul general al NATO. ȘtirileProTV.ro vă prezintă sinteza evenimentelor.

USR, mesaj pentru PSD: ”Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiții. Adevărul e altul: s-au promis bani care nu există”
Stiri Politice
USR, mesaj pentru PSD: ”Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiții. Adevărul e altul: s-au promis bani care nu există”

Președintele USR, Dominic Fritz, afirmă că banii pentru investiții de care vorbesc liderii PSD, de fapt, nu au existat niciodată.  

Cod portocaliu de ploi torențiale și grindină în mai multe județe, luni. Care sunt zonele vizate de avertizare meteo. HARTĂ
Vremea
Cod portocaliu de ploi torențiale și grindină în mai multe județe, luni. Care sunt zonele vizate de avertizare meteo. HARTĂ

Meteorologii au emis, luni, o avertizare Cod galben și portocaliu de instabilitate atmosferică valabilă luni pentru localități din mai multe județe.

Top citite
1 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 18 august 2025, cu Neti Sandu. Previziuni pentru toate zodiile
2 soldați ucraineni
StirilePROTV
Stiri externe
Cum sunt instruiți soldații ucraineni de către militari britanici care nu au văzut niciodată un război real
3 Vladimir Putin rade
Profimedia
Stiri externe
Rusia anunţă că a distrus 300 de drone ale Ucrainei şi că a lovit mai multe depozite de rachete Sapsan
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 18 August 2025

03:21:17

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12