MAE, atenţionare de călătorie pentru Italia. Vreme extremă şi inundaţii severe în mai multe regiuni

Stiri actuale
22-08-2025 | 08:07
inundatii italia
Shutterstock

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că, până pe 23 august, regiunile Emilia-Romagna, Toscana şi Marche vor fi afectate de vreme severă şi inundaţii.

autor
Mihaela Ivăncică

Precipitaţiile intense au cauzat creşterea rapidă a nivelului râurilor, existând un pericol iminent de revărsare şi producere de alunecări de teren.

În regiunea Toscana, zonele cele mai expuse sunt cele din provincia Livorno, între localităţile Cecina şi Piombino, Insula Elba, precum şi provinciile Pisa şi Grosseto, a informat MAE.

În regiunea Emilia - Romagna, alerta portocalie de vreme severă are incidenţă în perimetrul provinciilor Bologna, Piacenza, Parma, Reggio - Emilia, Modena, Ravenna, Forli Cesena şi Rimini, fiind vizate şi localităţile din zona Munţii Apenini.

În regiunea Marche sunt vizate provinciile Ancona, Macerata, Fermo şi Ascoli, cele mai intense fenomene fiind înregistrate în provincia Pesaro Urbino.

Impactul poate deveni deosebit de grav în zonele rurale şi în apropierea cursurilor de apă, unde infrastructura a suferit daune semnificative la inundaţiile majore din anii precedenţi, arată MAE, într-un comunicat de presă.

Recomandări ale autorităților locale

Primăriile din localităţile afectate au activat planurile pentru situaţii de urgenţă, recomandând evitarea deplasărilor care nu sunt absolut necesare.

Totodată, au fost anulate toate evenimentele şi activităţile ce urmau să aibă loc în parcuri, grădini, zone expuse intemperiilor.

Se recomandă consultarea paginii de Internet a Departamentului Protecţiei Civile italiene: www.protezionecivile.gov.it pentru obţinerea informaţiilor actualizate în timp real.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Bologna: +39 051 5872120; +39 051 5872209, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de operatorii call center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi numărul de telefon de urgenţă al Consulatului General al României la Bologna: +39 3248035171. 

Sursa: Agerpres

Etichete: MAE, atentionare de calatorie, italia,

Dată publicare: 22-08-2025 08:07

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
MAE, atenţionare de călătorie pentru Grecia și Albania: Se menţine riscul ridicat de producere a incendiilor de vegetaţie
Stiri actuale
MAE, atenţionare de călătorie pentru Grecia și Albania: Se menţine riscul ridicat de producere a incendiilor de vegetaţie

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Grecia că autorităţile locale au anunţat menţinerea riscului ridicat de producere a incendiilor de vegetaţie.

MAE, atenţionare de călătorie pentru SUA. Mai multe zone au fost evacuate după un incendiu violent. GALERIE FOTO & VIDEO
Stiri actuale
MAE, atenţionare de călătorie pentru SUA. Mai multe zone au fost evacuate după un incendiu violent. GALERIE FOTO & VIDEO

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Statele Unite ale Americii, în contextul unui incendiu de mari proporţii în Ventura şi în Los Angeles County.

MAE, atenționare de călătorie pentru Portugalia. Risc extrem de incendii de vegetație în majoritatea regiunilor țării
Stiri externe
MAE, atenționare de călătorie pentru Portugalia. Risc extrem de incendii de vegetație în majoritatea regiunilor țării

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Republica Portugheză că autoritățile centrale au declarat stare de alertă la nivel național pentru perioada 4 - 7 august.

MAE: Atenționare de călătorie pentru românii din Muntenegru, din cauza incendiilor de vegetație
Stiri externe
MAE: Atenționare de călătorie pentru românii din Muntenegru, din cauza incendiilor de vegetație

Ministerul român al Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Muntenegru, că autorităţile locale au emis o alertă de incendii de vegetaţie joasă şi de pădure, în zonele montane.

MAE, atenţionare de călătorie în Italia. Cod roşu de incendii de vegetaţie
Stiri actuale
MAE, atenţionare de călătorie în Italia. Cod roşu de incendii de vegetaţie

MAE avertizează cetățenii români aflați, în tranzit sau care intenționează să călătorească în Sicilia că, pe 21 iulie, există risc ridicat de incendii de vegetație, conform unei alerte emise de Protecția Civilă a regiunii.

Recomandări
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată
Stiri Economice
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Este oficial, guvernul a adoptat proiectul de lege, care limitează retragerea banilor din Pilonul II, III și IV de pensii.

VIDEO | FCSB, doar o remiză în Scoția, după un „thriller” de senzație cu Aberdeen, în Europa League. Rezumatul meciului
Stiri Sport
VIDEO | FCSB, doar o remiză în Scoția, după un „thriller” de senzație cu Aberdeen, în Europa League. Rezumatul meciului

FCSB a terminat, joi, la egalitate, 2-2, prima manșă din „dubla” cu scoțienii de la Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Returul are loc joi (28 august) la București.

Zelenski: „Ultimele atacuri ale Rusiei dezvăluie adevăratele intenţii ale Moscovei”. Rușii au lovit o fabrică americană
Stiri externe
Zelenski: „Ultimele atacuri ale Rusiei dezvăluie adevăratele intenţii ale Moscovei”. Rușii au lovit o fabrică americană

Volodimir Zelenski a acuzat joi seara Rusia că, prin atacurile masive lansate în noaptea precedentă asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, demonstrează că nu doreşte negocieri pentru încheierea războiului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 August 2025

43:58

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12