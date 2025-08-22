Cod galben de inundaţii în 12 bazine hidrografice, până sâmbătă dimineaţa. Avertismentul hidrologilor

22-08-2025 | 12:09
inundatii suceava

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă până sâmbătă dimineaţa în 12 bazine hidrografice.

Mihaela Ivăncică

Astfel, în intervalul 22 august, ora 12:00 - 23 august, ora 9:00, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie, pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Iza - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Lăpuş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş), Tur - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Satu Mare), Someşul Mare - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa-Năsăud), Someşul Mic - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj), Someş - afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Dej (judeţele: Cluj, Sălaj, Maramureş şi Satu Mare), Mureş - bazin amonte S.H. Glodeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Glodeni - amonte confluenţă cu râul Arieş (judeţele: Harghita, Mureş şi Bistriţa-Năsăud), Arieş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Alba şi Cluj), Târnava Mică - bazin amonte S.H. Sărăţeni (judeţele: Harghita şi Mureş), Târnava Mare - bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba).

Fenomene hidrologice similare se pot produce şi pe următoarele cursuri de apă: Mureş - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava - amonte S.H. Săvârşin (judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara şi Arad), Timiş - bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova - amonte S.H. Lugoj, Pogăniş - bazin amonte Ac. Cadar Duboz, Bârzava - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Jiu - bazin amonte S.H. Sadu (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Gilort - bazin superior (judeţul Gorj), Olt - bazin amonte S.H. Micfalău şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău - amonte Ac. Ioneşti (judeţele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Olteţ - bazin superior (judeţele: Gorj şi Vâlcea), Argeş - bazin superior, Dâmboviţa - bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa - bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni - amonte S.H. Târgovişte (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova), Prahova - bazin superior şi Teleajen - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Prahova).

De asemenea, Codul galben de viituri va fi valabil şi pentru râurile: Buzău - bazin amonte de Acumularea Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Siriu - amonte S.H. Măgura (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), Moldova - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Moldoviţa (judeţele: Suceava şi Neamţ), Bistriţa - bazin amonte S.H. Cârlibaba şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Cârlibaba (judeţele: Suceava, Harghita, Neamţ şi Bacău), Trotuş - bazin amonte S.H. Ghimeş Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Bârlad - bazin amonte S.H. Negreşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Negreşti (judeţele: Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Galaţi şi Vrancea).

Hidrologii menţionează că probabilitatea şi intensitatea mai mare de producere a fenomenelor hidrologice semnalate există pe unele râuri mici din judeţele: Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Mureş. 

inundatii, Sighetu Marmatiei
Cod portocaliu de inundaţii pentru sectoare de râuri din șase județe. Avertismentul hidrologilor

Sursa: Agerpres

MAE, atenţionare de călătorie pentru Italia. Vreme extremă şi inundaţii severe în mai multe regiuni
MAE, atenţionare de călătorie pentru Italia. Vreme extremă şi inundaţii severe în mai multe regiuni

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că, până pe 23 august, regiunile Emilia-Romagna, Toscana şi Marche vor fi afectate de vreme severă şi inundaţii.

Cod portocaliu de inundaţii pentru sectoare de râuri din șase județe. Avertismentul hidrologilor
Cod portocaliu de inundaţii pentru sectoare de râuri din șase județe. Avertismentul hidrologilor

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis un Cod portocaliu de inundaţii, valabil luni, în intervalul orar 14:00 - 24:00, pentru anumite sectoare de râuri din judeţele Braşov, Covasna, Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov.

E-coli şi coliformi în apa din mai multe fântâni din Neamț. Au fost făcute analize de laborator
E-coli şi coliformi în apa din mai multe fântâni din Neamț. Au fost făcute analize de laborator

Apa din mai multe fântâni din Farcaşa şi Borca, localităţi afectate de inundaţii la sfârşitul lunii iulie, este nepotabilă, a informat Prefectura Neamţ.

Cod roșu de vijelie în Suceava: Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei după ploile torențiale
Cod roșu de vijelie în Suceava: Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei după ploile torențiale

Pompierii din județul Suceava au intervenit, miercuri după-amiază, în mai multe zone din municipiu după ce ploile torențiale au provocat inundații locale și pagube materiale.

Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din cinci judeţe. Alte 23, sub cod galben. Avertismentul hidrologilor
Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din cinci judeţe. Alte 23, sub cod galben. Avertismentul hidrologilor

Hidrologii au emis o avertizare Cod portocaliu de inundaţii, valabilă miercuri, pentru unele sectoare de râuri din judeţele Suceava, Neamţ, Harghita, Botoşani şi Iaşi.

Şefa diplomaţiei europene avertizează că cedarea de teritorii Rusiei este o „capcană” a lui Vladimir Putin
Şefa diplomaţiei europene avertizează că cedarea de teritorii Rusiei este o „capcană” a lui Vladimir Putin

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a avertizat vineri că a permite Rusiei să păstreze teritorii ucrainene ca parte a unui acord de pace ar fi o "capcană" în care preşedintele rus Vladimir Putin "vrea să cădem".

ANM anunță vineri averse torenţiale şi vijelii puternice în zece judeţe. Rafalele de vânt pot atinge 90 km/h. HARTĂ
ANM anunță vineri averse torenţiale şi vijelii puternice în zece judeţe. Rafalele de vânt pot atinge 90 km/h. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări și atenționări meteorologice valabile în cursul zilei de vineri, 22 august, ce vizează o mare parte a țării.

Bolojan, despre alegerile din București: S-a convenit în Coaliţie să se convoace în luna noiembrie. Nu e o decizie finală
Bolojan, despre alegerile din București: S-a convenit în Coaliţie să se convoace în luna noiembrie. Nu e o decizie finală

Premierul Ilie Bolojan a declarat că partidele din coaliţie au discutat de două ori despre organizarea alegerilor din Capitală şi că, în principiu, au convenit ca acestea să aibă loc în luna noiembrie.

