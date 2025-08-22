Cod galben de inundaţii în 12 bazine hidrografice, până sâmbătă dimineaţa. Avertismentul hidrologilor

Astfel, în intervalul 22 august, ora 12:00 - 23 august, ora 9:00, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie, pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Iza - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Lăpuş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş), Tur - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Satu Mare), Someşul Mare - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa-Năsăud), Someşul Mic - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj), Someş - afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Dej (judeţele: Cluj, Sălaj, Maramureş şi Satu Mare), Mureş - bazin amonte S.H. Glodeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Glodeni - amonte confluenţă cu râul Arieş (judeţele: Harghita, Mureş şi Bistriţa-Năsăud), Arieş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Alba şi Cluj), Târnava Mică - bazin amonte S.H. Sărăţeni (judeţele: Harghita şi Mureş), Târnava Mare - bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba).

Fenomene hidrologice similare se pot produce şi pe următoarele cursuri de apă: Mureş - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava - amonte S.H. Săvârşin (judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara şi Arad), Timiş - bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova - amonte S.H. Lugoj, Pogăniş - bazin amonte Ac. Cadar Duboz, Bârzava - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Jiu - bazin amonte S.H. Sadu (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Gilort - bazin superior (judeţul Gorj), Olt - bazin amonte S.H. Micfalău şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău - amonte Ac. Ioneşti (judeţele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Olteţ - bazin superior (judeţele: Gorj şi Vâlcea), Argeş - bazin superior, Dâmboviţa - bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa - bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni - amonte S.H. Târgovişte (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova), Prahova - bazin superior şi Teleajen - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Prahova).

De asemenea, Codul galben de viituri va fi valabil şi pentru râurile: Buzău - bazin amonte de Acumularea Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Siriu - amonte S.H. Măgura (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), Moldova - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Moldoviţa (judeţele: Suceava şi Neamţ), Bistriţa - bazin amonte S.H. Cârlibaba şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Cârlibaba (judeţele: Suceava, Harghita, Neamţ şi Bacău), Trotuş - bazin amonte S.H. Ghimeş Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Bârlad - bazin amonte S.H. Negreşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Negreşti (judeţele: Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Galaţi şi Vrancea).

Hidrologii menţionează că probabilitatea şi intensitatea mai mare de producere a fenomenelor hidrologice semnalate există pe unele râuri mici din judeţele: Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Mureş.

