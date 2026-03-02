Reuniunea de lucru de luni a analizat principalele componente ale bugetului de stat pentru 2026, transmite Agerpres.

„Discuțiile au vizat structura bugetului, prioritățile de finanțare și cadrul general necesar pentru asigurarea stabilității economice", se arată într-o informare oficială.

Bugetul României va fi de 2045 de miliarde de lei.

Partidele și reprezentanții minorităților naționale au prezentat observații și propuneri pentru alocări în domenii esențiale, „cu obiectivul comun de a construi un buget sustenabil, realist și orientat către nevoile majore ale cetățenilor și ale economiei", potrivit surselor citate.