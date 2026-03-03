Şeful statului a făcut această declaraţie în timp ce răspundea la întrebările jurnaliştilor, relatează Ukrinform.

”M-am întâlnit cu prim-ministrul Croaţiei, Andrej Plenkovic. El mi-a arătat că este gata să furnizeze cantitatea [de petrol] necesară anual Slovaciei şi Ungariei, apropo. El a spus că Orban pur şi simplu nu vrea să o cumpere”, a spus Zelenski.

În opinia sa, motivul ţine de preţ. „Pentru că aici este preţul european, iar acolo este preţul rusesc. Asta este tot. Cu alte cuvinte, cineva câştigă bani. Este clar cine”, a adăugat el.

Anterior, Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a convocat de două ori însărcinatul cu afaceri al Ungariei în legătură cu denaturarea poziţiei Ucrainei cu privire la conductele de petrol Druzhba şi acuzaţiile false împotriva Ucrainei.

Premierul ungar Viktor Orban a publicat o scrisoare deschisă adresată preşedintelui Volodimir Zelenski, în care solicita redeschiderea imediată a conductei Druzhba.

Preşedintele Consiliului European, Antanio Costa, şi Zelenski au convenit că Ucraina va evalua în zilele următoare cât timp va dura repararea conductei Druzhba avariate de Rusia.