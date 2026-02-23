"Eu nu înţeleg ce nu este clar pentru Ilie Bolojan: fără măsurile de solidaritate propuse de Partidul Social Democrat, bugetul nu trece. Solidaritatea nu este un moft al PSD. Este oxigen pentru zeci de mii de români care sunt cu apa la gură după luni întregi de 'reforme' aplicate cu barda, fără discernământ şi fără vreo finalitate, alta decât satisfacţia premierului. Românii, domnule Bolojan, nu sunt în stradă de drag. Sunt în stradă pentru că le-a ajuns cuţitul la os. Pentru că presiunea acumulată a devenit insuportabilă. Pentru că 'reforma, fără excepţii', amar numită de români a lui 'Ilie Sărăcie', s-a transformat într-o povară zilnică. Iar singurul care pare să nu priceapă acest lucru este Ilie Bolojan. Pentru că România lui este total diferită de România reală. România lui este cea a austerităţii oarbe, de dragul austerităţii", a scris Fifor, pe Facebook, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, România "reală" este cea în care oamenii sunt "îngroziţi" de ziua de mâine, în care facturile cresc, veniturile scad şi incertitudinea devine regulă.

"Politica tăierilor otova, cu barda, fără analiza necesară, a adus întreaga ţară într-o stare de nemulţumire generală. Se pot reduce costuri. Se pot reface echilibrele economice. Dar nu prin concedieri în lanţ şi tăieri brute de venituri. Nu prin aroganţă şi umilinţă. Nu prin sacrificarea păcii sociale. Economia nu este contabilitate. Este un organism viu, care are nevoie de stabilitate, încredere şi măsuri echilibrate. În cele şapte luni de când ţara a intrat în zodia Bolojan, aproape că nu există categorie socială care să nu fi fost afectată. Ţara merge rău. O spun toate sondajele. Şi se vede în buzunarele oamenilor şi în datele oficiale care confirmă recesiunea. O problemă bugetară a fost transformată într-o criză economică şi socială. Iar când coeziunea socială începe să se fractureze, statul devine vulnerabil. Nemulţumirea generalizată nu întăreşte disciplina bugetară - o subminează. Lipsa de încredere în decidenţi slăbeşte instituţiile şi expune România la riscuri economice şi politice majore", a transmis deputatul PSD.

În opinia sa, cel mai mare pericol este ca tensiunile acumulate să ducă la "o explozie socială", care "să măture tot - inclusiv fragilul progres în reducerea deficitului - şi să arunce societatea într-o spirală de instabilitate".

"Bugetul trebuie să includă măsurile de solidaritate propuse de PSD. Sprijinul pentru pensionarii cu venituri mici, protejarea persoanelor vulnerabile, eliminarea poverilor absurde precum CASS pentru mame şi veterani, menţinerea finanţării Educaţiei - toate acestea trebuie prevăzute explicit în construcţia bugetară. Fără solidaritate nu există stabilitate, iar fără stabilitate nu există reformă sustenabilă. Fără coeziune socială, statul devine vulnerabil. E greu de priceput, domnule Bolojan? E nevoie de o schiţă?", a completat Mihai Fifor.