România împrumută 1 miliard de euro pentru a construi autostrada Sibiu-Piteşti. Primul contract a fost semnat

Stiri Economice
30-10-2025 | 15:17
Autostrada

Banca Europeană de Investiţii va sprijini România pentru realizarea Autostrăzii A1 (Sibiu - Piteşti) cu o asistenţă financiară rambursabilă în valoare totală de până la un miliard euro.

autor
Cristian Matei

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, un memorandum privind negocierea contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 500 milioane de euro, pentru susţinerea proiectului Autostrada A1 - Cofinanţare aferentă fondurilor de coeziune ale UE şi a semnării acestuia, precum şi pentru acordarea împuternicirii de semnare ministrului Finanţelor.

Un prim contract de finanţare, în valoare de 500 milioane euro, a fost semnat între România şi BEI în data de 8 octombrie 2025, urmând ca al doilea contract, pentru un împrumut de aceeaşi valoare, să fie semnat în luna ianuarie 2026, a precizat joi Executivul, potrivit Agerpres.

Realizarea autostrăzii Sibiu-Piteşti a fost aprobată prin hotărâre de guvern în 2019, iar proiectul are o lungime totală de 122 km.

Proiectul a beneficiat de finanţare în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 şi este inclus şi în Programul Transport 2021-2027, valoarea alocărilor financiare totale din fonduri externe nerambursabile fiind de aproximativ 9,27 miliarde lei (reprezentând circa 1,83 miliarde euro).

Citește și
autostrada
Tunelurile autostrăzii Sibiu-Pitești sunt „săpate” cu explozibil. Constructorii lucrează non-stop pentru finalizare

Diferenţa, până la concurenţa valorii totale, urmează a fi acoperită de la bugetul de stat.

Atât împrumutul deja contractat cu BEI, cât şi al doilea împrumut în valoare de 500 milioane euro vor sprijini autorităţile române în acoperirea contribuţiei necesare de la bugetul de stat, prin finanţarea deficitului bugetului de stat creat pe parcursul implementării proiectului.

Data limită de tragere a împrumutului este de trei ani de la data semnării contractului de finanţare, iar împrumutul va fi tras în maxim 10 tranşe, fiecare în valoare de minim 50 milioane euro.

Împrumutul urmează a fi acordat pe o perioadă de până la 27 de ani, termen valabil pentru opţiunea de rambursare în mai multe rate, respectiv 16 ani în cazul rambursării într-o singură tranşă.

Misterul câinilor cu blană albastră descoperiți în zona interzisă de la Cernobîl. Ce spun specialiștii. VIDEO

Sursa: Agerpres

Etichete: Sibiu, guvern, autostrada, pitesti,

Dată publicare: 30-10-2025 15:17

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
Contract record pentru un drum de mare viteză în România: Un singur tronson de 73,5 km. Va costa 4,29 miliarde de lei
Stiri actuale
Contract record pentru un drum de mare viteză în România: Un singur tronson de 73,5 km. Va costa 4,29 miliarde de lei

Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a semnat, miercuri, contracte pentru 105 kilometri de drum de mare viteză, în valoare de 10,2 miliarde de lei, pentru Autostrada Unirii (A8) şi Drumul Expres Focşani - Brăila.

Tunelurile autostrăzii Sibiu-Pitești sunt „săpate” cu explozibil. Constructorii lucrează non-stop pentru finalizare
Stiri actuale
Tunelurile autostrăzii Sibiu-Pitești sunt „săpate” cu explozibil. Constructorii lucrează non-stop pentru finalizare

Pe cea mai grea porțiune a viitoarei autostrăzi Sibiu-Pitești este ca la război: constructorul detonează muntele, la Robești, pentru a săpa primul dintre cele șapte tuneluri ale acestui tronson.

Restricții de trafic pe Valea Oltului. Se fac lucrări la o parte din autostrada Sibiu-Piteşti
Stiri actuale
Restricții de trafic pe Valea Oltului. Se fac lucrări la o parte din autostrada Sibiu-Piteşti

Lucrările la tunelul de la Robeşti, parte a lotului 2 al Autostrăzii A1 Sibiu-Piteşti, vor fi extinse în perioada următoare, astfel că se va lucra simultan la cele două galerii ale acestuia, atât dinspre Vâlcea, cât şi dinspre Sibiu, potrivit CNAIR.

Au început dinamitările pentru tunelul Robești, pe Autostrada Sibiu–Pitești. Muncitorii sapă în 900 de metri de rocă. VIDEO
Stiri actuale
Au început dinamitările pentru tunelul Robești, pe Autostrada Sibiu–Pitești. Muncitorii sapă în 900 de metri de rocă. VIDEO

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, anunţă că au început operaţiunile de dinamitare pentru construirea tunelului Robeşti de pe secţiunea 2 a Autostrăzii Sibu-Piteşti.

Soluția ca lucrările la autostrada Sibiu-Pitești să nu mai fie blocate de legislația de mediu. Trebuie defrișată o pădure
Stiri actuale
Soluția ca lucrările la autostrada Sibiu-Pitești să nu mai fie blocate de legislația de mediu. Trebuie defrișată o pădure

Autostrada A1 Sibiu-Pitești va fi declarată proiect major de importanță națională, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență a Guvernului.

Recomandări
Surpriză. Horațiu Potra a anunțat că se predă autorităților din România: ”Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund”
Stiri actuale
Surpriză. Horațiu Potra a anunțat că se predă autorităților din România: ”Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund”

După ce a fugit în Dubai, unde a fost și prins, mercenarul Horațiu Potra a transmis prin avocații săi că a decis să se predea autorităților din România, ”pentru a fi judecaţi în fața instanțelor române”.

Ilie Bolojan, mesaj pentru Oana Gheorghiu: „Sper să transfere experienţa acumulată şi în plan guvernamental”
Stiri actuale
Ilie Bolojan, mesaj pentru Oana Gheorghiu: „Sper să transfere experienţa acumulată şi în plan guvernamental”

Premierul Ilie Bolojan i-a urat bun venit noului vicepremier, Oana Gheorghiu, şi a spus că speră ca aceasta să îşi folosească experienţa şi în plan guvernamental, în domeniile reformei, digitalizării şi debirocratizării.

Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
INCENDIU IN COLECTIV
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă

S-au împlinit 10 ani de la noaptea în care clubul Colectiv din București a fost cuprins de un incendiu devastator. 65 de oameni - cei mai mulți tineri - au murit în cel mai grav eveniment de după Revoluție, iar alți peste 180 au fost răniți.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 30 Octombrie 2025

47:48

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Octombrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
29 Octombrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28